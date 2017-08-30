Жительница Барановичей выложила в Сеть фото своей карточки и осталась без денег 7 30.08.2017, 16:48

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Интернет-мошенник воспользовался доверием 19-летней девушки.

С заявлением о краже в милицию обратилась 19-летняя жительница города Барановичи. Она рассказала, что какой-то мошенник в период с 28 по 31 июля воспользовался данными ее банковской карточки и, получив доступ к карт-счету, похитил принадлежащие ей деньги — 225 рублей, пишет «Наш Край».

Перед этим потерпевшей пришло через соцсеть сообщение от имени одного из ее знакомых. Тот попросил сфотографировать банковскую карточку и выслать фото якобы другу. Девушка поверила и выполнила просьбу.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 Уголовного кодекса Беларуси (хищение путем использования компьютерной техники).