Фотофакт: МТЗ нашел новое применение «застоявшимся» тракторам 14 30.08.2017, 16:57

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Трактора МТЗ «выпахали» пропагандистский лозунг возле Национального аэропорта Минск.

Возле Национального аэропорта Минск появилась вспаханная тракторами МТЗ надпись "Беларусь - страна мечты" и фрагмент орнамента, передаетБелТА. Общая площадь рисунка - 410х460 м, его видно из взлетающих и идущих на посадку самолетов. Работа над проектом велась две недели. Точность вспашки контролировалась при помощи системы GPS-навигации и съемки квадрокоптером.

Ранее МТЗ, который в последнее время работает на склад, устраивал «тракторные танцы».