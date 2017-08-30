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Названы самые лучшие автомобили для женщин

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  • 30.08.2017, 17:22
  • 4,156

Какие автомобили выбирают представительницы слабого пола.

В век постоянной занятости и цейтнота времени автомобиль действительно перестает быть показателем роскоши. Это важный и полезный атрибут современного человека, ведущего активную и интересную жизнь. Неудивительно, что многие леди, успешно совмещающие карьеру, личную жизнь, разнообразные увлечения, встречи с друзьями, задумываются о приобретении машины, пишет vsezdorovo.com.

Какие же марки и модели авто считаются лучшими для дам? В список таких машин входят Opel Corsa, Citroen C1, Mini Cooper, Ford Fiesta, Fiat 500, Kia Picanto II Restylée, Audi A1, Nissan Juke. Но это далёко не все варианты!


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