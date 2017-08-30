Почему луканомика исчерпала лимит кредитов 12 30.08.2017, 17:38

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Представитель Всемирного банка прошелся по «кредитной истории» Беларуси.

"Последние 2 года рецессия в Беларуси стала значительной. Однако анализируя результаты этого года, я вижу, что во многом показатели превышают прогнозы, которые были сделаны МВФ, ЕБРР и иными исследовательскими институтами", констатировал глава представительства Всемирного банка в Беларуси Ян Чул Ким, пишет сайт Мyfin.by.

Но, по словам главы представительства, здесь вопрос в другом. Какими бы ни были полученные показатели, страна будет оставаться в этом диапазоне роста в 0-1 процент.

– Это не то восстановление экономики, которое лично мне хотелось бы наблюдать. Я предпочел бы видеть продолжение реформ, пускай бы это привело даже к незначительному росту. Однако реализованные реформы могли бы стать хорошей платформой для устойчивого роста в будущем, – пояснил Ян Чул Ким.

По его мнению, необходимо проводить реформы, которые обеспечат рост экономики на уровне 4-6 процентов. И их качество должно быть даже выше, нежели то, которое предполагалось изначально.

«В будущем внешние средства должны быть в форме инвестиций»

Также Ян Чул Ким высказался по поводу заимствования Беларусью средств за рубежом. Он напомним, что на протяжении последних 10 лет страна активно делала это. В 2007-м госдолг составлял менее 2 млрд долларов, сейчас – около 15 млрд.

– Такая ситуация обусловлена тем, что уровень экономии средств в Беларуси в последние десятилетия составлял около 25 процентов, это ниже уровня инвестиций, которые в среднем составляют около 35 процента от ВВП, – отметил глава представительства.

По его словам, страна уже вышла на ту точку, когда возникает озабоченность в отношении того, способна ли она заимствовать еще больше денег извне.