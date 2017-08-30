Посол Литвы: Верю, что в будущем Беларусь станет полноценной частью Европы 1 30.08.2017, 17:45

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Андрюс Пулокас

Беларусь остается на повестке для Евросоюза.

Об этом Еврорадио рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Литовской Республики в Беларуси Андрюс Пулокас.

Об очередях на белорусско-литовской границе

Минск и Вильнюс — самые близкие европейские столицы, по железной дороге из одного города в другой можно без проблем и комфортно добраться за два часа. Но эти очереди на границе, когда едешь на машине... Каждый раз, когда я еду на машине и вижу белорусских туристов, которые стоят в этих очередях, то чувствую себя неловко. Необходимо что-то сделать, чтобы хотя бы на нашем главном пограничном переходе ("Каменный лог" — "Медники", — Прим.) очередей не было, чтобы люди могли доехать до места быстро — два-три часа, и можно пить кофе в Вильнюсе или в Минске. Добиться этого можно через реконструкцию этого пункта пропуска. Я видел планы реконструкции этого перехода с литовской стороны: по проекту, до конца 2019 — середины 2020 года там будет построено 11 пропускных "ворот". И тогда, надеюсь, ситуация изменится кардинально. Ко всему, планируется изменить статус пункта пропуска "Лоша". Теперь там могут проехать только те, кто едет без вещей, кому не нужно таможенное декларирование. Там через некоторое время также будут оформляется все таможенные процедуры, что снимет часть нагрузки с соседних пунктов пропуска.

Я знаю о тех претензиях, которые есть у туристов к литовским пограничникам — что иногда они работают очень медленно. В этих претензиях есть рациональное зерно. И здесь нам есть, над чем поработать, чтобы этот процесс был организован лучше.

Об учениях "Запад-2017"

Это очень большие учения по количеству вооружения и военнослужащих, которые в них задействованы. И происходят они в регионе, который не является полностью спокойным — совсем рядом Украина. Поэтому мы будем очень внимательно следить за этими учениями, мы готовы к различным сценариям. Вокруг этих учений было много различных спекуляций, остаётся настороженность в отношении к ним. Но мы прекрасно помним, что было после учений "Кавказ-2008" (российские войска захватили часть территории Грузии, — Прим.). Надеюсь, что все пройдёт без инцидентов и провокаций.

О демократических ценностях

Может, сейчас меньше говорят о демократических ценностях в отношении Беларуси, но ничего в позиции Евросоюза в этих вопросах не изменилось. Права человека, верховенство закона — они всегда остаются на повестке дня. И останутся. Возможно, сейчас больше на слуху другие актуальные вопросы, но и от демократических ценностей никто не отказывается. И я верю, что в будущем Беларусь станет полноценной частью Европы.