Сервис по подбору нянь: У нас ажиотаж на белорусскоязычных специалистов

Сервис по подбору нянь: У нас ажиотаж на белорусскоязычных специалистов3
- 30.08.2017, 17:57
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Как украинская семья открыла свой бизнес в Минске.
Сервис по подбору нянь «Как мама» заработал в Минске в начале 2017 года. Его создатели, семья Шамко, столкнулись с нехваткой специалистов в этой сфере и запустили собственный бизнес, пишет nn.by.
Константин и Анна растят двоих детей — Льва и Алесю. Он — белорус, она — украинка. Познакомились молодые люди в Польше, а 8 лет назад Анна переехала в Беларусь. Сегодня она прекрасно разговаривает по-белорусски.
«Мне очень нравится белорусский язык, я стараюсь всегда разговаривать по-белорусски с друзьями и с белорусскоязычными клиентами, которых в последнее время становится все больше», — отмечает Анна.
Поскольку спрос на белорусскоязычных нянечек возрос, знание белорусского языка при поиске специалистов Анна считает одним из основных требований. Поэтому сегодня 90% команды «Как мама» могут работать не только в русскоязычных, но и в белорусскоязычных семьях.
Кроме того, нянечки работают с детьми с ограниченными возможностями: сервис предлагает услуги профессионального тьютора, который сопровождает малышей с аутизмом, и своего психолога.
Пока что бизнес не приносит молодым предпринимателям значительных доходов, поэтому параллельно они работают на прежних местах: Анна занимается переводами, а Константин — программированием. Но они верят, что это только начало: в практике уже случались моменты, когда нянечек на всех желающих не хватало, поэтому штат специалистов в ближайшее время будет расширяться.