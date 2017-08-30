Сервис по подбору нянь: У нас ажиотаж на белорусскоязычных специалистов 3 30.08.2017, 17:57

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Как украинская семья открыла свой бизнес в Минске.

Сервис по подбору нянь «Как мама» заработал в Минске в начале 2017 года. Его создатели, семья Шамко, столкнулись с нехваткой специалистов в этой сфере и запустили собственный бизнес, пишет nn.by.

Константин и Анна растят двоих детей — Льва и Алесю. Он — белорус, она — украинка. Познакомились молодые люди в Польше, а 8 лет назад Анна переехала в Беларусь. Сегодня она прекрасно разговаривает по-белорусски.

«Мне очень нравится белорусский язык, я стараюсь всегда разговаривать по-белорусски с друзьями и с белорусскоязычными клиентами, которых в последнее время становится все больше», — отмечает Анна.

Поскольку спрос на белорусскоязычных нянечек возрос, знание белорусского языка при поиске специалистов Анна считает одним из основных требований. Поэтому сегодня 90% команды «Как мама» могут работать не только в русскоязычных, но и в белорусскоязычных семьях.

Кроме того, нянечки работают с детьми с ограниченными возможностями: сервис предлагает услуги профессионального тьютора, который сопровождает малышей с аутизмом, и своего психолога.

Пока что бизнес не приносит молодым предпринимателям значительных доходов, поэтому параллельно они работают на прежних местах: Анна занимается переводами, а Константин — программированием. Но они верят, что это только начало: в практике уже случались моменты, когда нянечек на всех желающих не хватало, поэтому штат специалистов в ближайшее время будет расширяться.