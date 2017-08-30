Макею придется ответить за пропавшего в Беларуси украинца 6 30.08.2017, 18:12

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Павел Климкин

ФОТО: УНИАН

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин планирует 31 августа обсудить дело пропавшего украинца Павла Гриба с белорусским коллегой Владимиром Макеем во время встречи глав МИД стран «Восточного партнерства» и Вышеградской группы в Будапеште.

Об этом Климкин написал в своем твитере.

Напомним, о пропаже 19-летнего украинца стало известно 28 августа. Павел Гриб поехал в Гомель на встречу с россиянкой, с которой познакомился в интернете. Предполагаемая девушка Павла сообщила, что не видела, чтобы во время встречи молодого человека кто-то задерживал.

Однако домой Павел не вернулся, и его отец Игорь Гриб поехал в Гомель, чтобы выяснить местонахождение сына. Там ему неофициально сообщили, что Павел находится в розыске по ст. 205 УК РФ (Теракт) по запросу ФСБ Краснодарского края.

В СМИ начала появляться информация, что Павел Гриб уже в России. В частности, по неподтвержденной информации, он в ФСБ Краснодара.

Черниговская прокуратура 29 августа сообщила о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения Павла Гриба.

Предполагаемая девушка, с которой пропавший Павел встречался в Гомеле, в интервью белорусским журналистам призналась, что встреча прошла по инициативе ФСБ.