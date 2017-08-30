Forbes составил рейтинг богатейших семей РФ 3 30.08.2017, 18:24

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Гуцериевы заняли первое место среди наиболее состоятельных семей России.

Журнал Forbes в среду, 30 августа, опубликовал десятку самых богатых семей России. За прошлый год их совокупное состояние увеличилось на два млрд долларов - до 27 млрд долларов.

На первом месте оказалась семья владельца группы “Сафмар” и совета директоров компании “Русснефть” Михаила Гуцериева. Ее состояние издание оценило в 9,91 млрд долларов. За прошедший год в бизнес-империи появилось два новых партнера из числа родственников: сын Михаила Гуцериева Саид и его племянник Билан Ужахов.

На второе место журнал поставил семью братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов вместе с их сыновьями, которые владеют имуществом на 4,2 млрд долларов.

Кроме того, в тройку лидеров вошли руководители совета директоров Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьев, состояние которых оценивается в 2,7 млрд долларов.

В десятку попали также совладелец банка “Россия” Николай Шамалов и его сын, член совета директоров “Сибура” Кирилл Шамалов, которого СМИ называют супругом Катерины Тихоновой - предполагаемой дочери президента России Владимира Путина.