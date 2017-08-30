Британский посол призвал Минск расследовать громкие дела 1 30.08.2017, 18:35

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Фионна Гибб

В Международный день жертв насильственных исчезновений Фионна Гибб записала видеообращение к правительству Беларуси.

Посол Великобритании в Беларуси призывает завершить расследование исчезновений Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Виктора Гончара и Юрия Захаренко.

«Я призываю правительство Беларуси сотрудничать с Рабочей группой ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям для разрешения этой ситуации, которая длится уже продолжительное время и негативно сказывается на международной репутации Беларуси», — говорится в видеообращении, которое записала и разместила в своем блоге посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб.

В обращении Фионна Гибб указывает, что, согласно международному законодательству в области прав человека, насильственным исчезновением считается тайное похищение или заключение в тюрьму человека при участии государственной или политической организации.

«Или третьей стороны при прямой или косвенной поддержке государства, — добавляет посол. — Зачастую, к сожалению, насильственное исчезновение означает убийство. Это глобальная проблема, затрагивающая все регионы мира», — говорит дипломат и добавляет, что, к сожалению, Беларусь является одной из стран, где, по мнению ООН, были случаи насильственных исчезновений.

«В частности, речь идет об исчезновениях четырех политических активистов в 1999 и 2000 году: Анатолия Красовского, Дмитрия Завадского, Виктора Гончара и Юрия Захаренко. Эти дела остаются нераскрытыми по сей день. Их семьи не найдут успокоения, пока об их судьбе не станет известно, а виновные не будут наказаны», — говорит посол Великобритании.

Напомним, оппозиционный политик Виктор Гончар и бизнесмен Анатолий Красовскийисчезли в Минске 18 лет назад. По официальной версии, Гончар и Красовский были насильственно похищены неизвестными лицами.

Бывший министр внутренних дел Юрий Захаренко пропал в том же году — он исчез по дороге домой в районе улицы Могилевской в Минске. Дело по факту его убийства было возбуждено 17 сентября 1999 года по статье 101 УК (Умышленное убийство), но не завершено до сих пор. В 2016 году ни суд Октябрьского района Минска, ни Мингорсуд не стали рассматривать дело о признании Захаренко умершим, мотивировав это незаконченным расследованием уголовного дела по факту его убийства.

Телеоператор ОРТ Дмитрий Завадский бесследно исчез в Беларуси 7 июля 2000 года по дороге в национальный аэропорт Минск. В 2002 году Минский областной суд признал виновной в похищении Завадского группу бывшего бойца спецподразделения МВД «Алмаз» Валерия Игнатовича, который встречался с Завадским в Чечне. Два участника этой группы, в том числе сам Игнатович, приговорены к пожизненному заключению. Оба себя виновными не признали. Суд решил, что похищение было совершено из мести за профессиональную деятельность Завадского, который расследовал факты участия белорусов в боевых действиях в Чечне на стороне сепаратистов. В марте 2004 года прокуратура приостановила расследование дела о похищении Завадского «в связи с необнаружением безвестно исчезнувшего лица». В 2005 году расследование было возобновлено, но в апреле 2006-го вновь приостановлено.