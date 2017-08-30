Мэр Челябинска призвал заменить шаурму на беляши 4 30.08.2017, 18:39

1,211

Мэр Челябинска Евгений Тефтелев раскритиковал засилье вывесок с надписью «шаурма» в городе.

Накануне градоначальник прогулялся по Кировке, пешеходной зоне в центре города, и обратил внимание на большое количество предложений шаурмы, пишет Lenta.ru.

«Пусть про беляши и блины пишут. Чтобы я на Кировке больше таких надписей не видел!» — заявил он.

Большинство вывесок, по мнению Тефтелева, выглядят неэстетично и неаккуратно. Владельцам будет рекомендовано их заменить, пишет издание.

В конце июля на аппаратном совещании Тефтелев поручил убрать ларьки с шаурмой подальше от челябинских храмов. По подсчетам чиновников, в городе около 600 таких ларьков. Для борьбы с ними создана специальная рабочая группа. Ларьки с фастфудом, работающие незаконно или расположенные в неподобающих местах, будут демонтированы силами собственников, либо принудительно — муниципальными службами.

Шаурма (или шаверма) — ближневосточное блюдо из питы или лаваша, начиненного приготовленным на гриле, а затем рубленым мясом с добавлением специй, соусов и салата из свежих овощей.