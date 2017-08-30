Польша на сентябрь прикроет воздушное пространство вдоль границы с Беларусью 1 30.08.2017, 18:47

1,543

Поводом для таких мер стали учения “Запад-2017”.

В течение сентября Польша существенно ограничит полеты гражданской авиации над территорией, охватывающей 30 км вглубь от ее восточной границы, пишет wyborcza.pl.

Армия объясняет эти меры укреплением национальной системы противовоздушной обороны.

Поводом для таких мер называются белорусско-российские военные учения "Запад-2017", которые пройдут с 14 по 20 сентября. Военные эксперты считают, что "Запад-2017" может стать началом российской агрессии.