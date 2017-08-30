Что белорусские ученые предложили Судану 6 30.08.2017, 18:52

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Предложение хорошее, но есть одно «но».

30 августа Национальную академию наук посетила парламентская делегация Судана.

Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков рассказал гостям, что многие научные интересы Беларуси и Судана совпадают, а организации академии наук работают по тем направлениям, которые интересуют суданскую сторону, сообщает БелТА.

После этого Владимир Гусаков перешел к конкретным предложениям:

— Мы можем предложить новейшие технологии в области сельского хозяйства, целый ряд сельскохозяйственных машин и комплексов для перестройки сельского хозяйства Судана на инновационный путь развития.

Похвальная инициатива, если бы не ситуация в собственном сельском хозяйстве. В Витебской области госконтроль обнаружил хозяйство, в котором из семи комбайнов работал лишь один, а два из трех тракторов стояли неисправными, отмечает “Солидарность”.

И это не единичный факт. Позже по следам КГК прошла новая делегация во главе с руководством администрации президента. Результатом той поездки стало откровение Натальи Кочановой о заброшенных землях.