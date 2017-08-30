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В Петербурге у белоруса угнали Range Rover за 100 тысяч долларов

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  • 30.08.2017, 19:04
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Дорогое авто угнали прямо с парковки у супермаркета.

В Петербурге вечером 29 августа на парковке ТЦ «Мега Парнас» у белоруса угнали Range Rover. Его стоимость — около 100 тысяч долларов, сообщают «Водители Петербурга».

Как стало известно, угнанный черный Land Rover Range принадлежит 51-летнему генеральному директору строительной фирмы.

Стоимость автомобиля 2014 года выпуска — около 6 млн российских рублей (порядка 100 тысяч долларов). Кроме того, автомобиль был куплен в кредит, ежемесячные платежи по которым составляют 60 тысяч российских рублей (около тысячи долларов). Хозяину авто оставалось выплатить около 20 тысяч долларов. Машина застрахована по КАСКО и оборудована противоугонной системой.

По словам хозяина транспортного средства, он припарковал автомобиль рядом с мегамаркетом и отправился за покупками. Когда он вышел, то не обнаружил свой внедорожник на парковке. Правоохранительные органы разыскивают угнанный Range Rover.


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