Опровергнута эволюционная гипотеза Дарвина 4 30.08.2017, 19:12

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Фото: Olaf Krüger / imagebroker / Globallookpress.com

Австралийские ученые опровергли представление об эволюции морских млекопитающих.

Согласно гипотезе Чарльза Дарвина, зубы древних китов выполняли ту же функцию, что и усы современных китообразных, однако новые данные показали, что первые не были приспособлены для фильтрации воды и ловли беспозвоночных. Статья исследователей опубликована в журнале Biology Letters.

Чарльз Дарвин предполагал, что китовый ус, служащий для фильтрации и ловли мелких организмов, мог постепенно эволюционировать из роговых пластинок. Такое превращение состояло из «градуальных мелких шагов», каждый из которых должен быть полезен для морских млекопитающих. Согласно современным данным, предшественниками усатых китов были зубатые китообразные. Таким образом, основываясь на предположении Дарвина, некоторые специалисты считали, что усы постепенно формировались, только не из пластинок, а зубов.

Исследователи провели детализированное 3D-моделирование зуба доисторического кита, останки которого были обнаружены в 2016 году в скалистых породах на побережье австралийского города Торки. Найденные окаменелости принадлежали предшественнику усатых китообразных Janjucetus hunderi, жившему 23-28 миллионов лет назад в олигоценовом периоде. Это животное обладает тонкими зубами, способными, по мнению некоторых специалистов, фильтровать воду. Таким образом, млекопитающее могло представлять собой переходную форму между древними животными, охотившимися на крупную добычу, и современными, что ловят морских беспозвоночных.

Ученые сравнили полученную модель с живущими ныне хищниками, которые используют зубы для фильтрации (морской леопард и тюлень-крабоед), а также обычными наземными (собака динго) и вымершими морскими хищниками (сквалодон). Оказалось, что зубы Janjucetus hunderi были острыми и подходили для разрывания плоти, а не для отсеивания планктона. То есть они не могли выполнять функцию фильтрации.

Выводы исследователей не опровергают дарвиновскую теорию эволюции, а лишь свидетельствуют об ошибочности конкретной гипотезы о механизме появления роговых пластинок. По словам ученых, формирование китового уса не происходило плавно и не могло обойтись без потери зубов и возникновения совершенно новой предшествующей структуры.