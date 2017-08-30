Киев обсудил с Польшей форс-мажоры во время учений Запад-2017
- 30.08.2017, 19:21
Польских инструкторов привлекли к подготовке украинских военных.
Начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Украины и Польши Виктор Муженко и Лешек Суравски обменялись мнениями по поводу российско-белорусских учений Запад-2017.
Встреча прошла во время визита Суравски во Львов в среду, 30 августа, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Как отметили военные, страны уже выработали совместный план действий в случае нештатных ситуаций на этих учениях.
"На нашей встрече мы обсудили вопросы военного сотрудничества при помощи польской стороны. В частности, мы уже привлекли польских инструкторов для подготовки украинских военных", – отметил Муженко.
В свою очередь Суравски подчеркнул, что украинцы очень довольны сотрудничеством с польскими инструкторами.
Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что учения Запад-2017 могут быть использованы Россией для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.