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Киев обсудил с Польшей форс-мажоры во время учений Запад-2017

  • 30.08.2017, 19:21

Польских инструкторов привлекли к подготовке украинских военных.

Начальники Генеральных штабов Вооруженных сил Украины и Польши Виктор Муженко и Лешек Суравски обменялись мнениями по поводу российско-белорусских учений Запад-2017.

Встреча прошла во время визита Суравски во Львов в среду, 30 августа, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Как отметили военные, страны уже выработали совместный план действий в случае нештатных ситуаций на этих учениях.

"На нашей встрече мы обсудили вопросы военного сотрудничества при помощи польской стороны. В частности, мы уже привлекли польских инструкторов для подготовки украинских военных", – отметил Муженко.

В свою очередь Суравски подчеркнул, что украинцы очень довольны сотрудничеством с польскими инструкторами.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что учения Запад-2017 могут быть использованы Россией для прямой агрессии или диверсионных действий против Украины.


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