СБУ: В Беларуси на постоянной основе работает группа ФСБ 9 30.08.2017, 19:42

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Виктор Ягун

Фото: kmu.gov.ua

Утверждается, что в группу входят десятки сотрудников ФСБ.

Заместитель председателя Службы безопасности Украины (март 2014 - июнь 2015) Виктор Ягун заявляет, что в Беларуси на постоянной основе работает группа Федеральной службы безопасности РФ, которая может иметь отношение к похищению иностранных граждан.

«У нас есть информация о том, что в Беларуси есть группа ФСБ в составе от 30 до 40 человек, которые на постоянной основе работают в Минске, в том числе там есть и силовая группа. Если нужно проводить задержание, они, как правило, не ставят в известность белорусских коллег и проводят эти мероприятия сами», - сообщил Радыё Свабода Виктор Ягун.

Генерал-майор запаса СБУ добавил, что Беларусь и Россия объединили компьютерную базу данных о пересечении внешних границ «союзного государства».

«Когда я ездил на переговоры в Минск, неоднократно наблюдал за компьютерами, на которых работают служащие пограничных войск Беларуси и видел там соответствующие наклейки, свидетельствовали о том, что они принадлежат к единой системы. То есть, если кто-то из украинских граждан находится в поле зрения российских спецслужб и намерен ехать, например, в Прибалтику, выбирая кратчайший путь через Беларусь, пересекает границу в той же Черниговской области, едет по территории Беларуси, а в этот момент уже фиксируется информация о том, что лицо, которое их интересует, пересекло границу и доезжает до границы с Прибалтикой. Такого человека могут где-то на дороге перехватить, а поскольку границы между Беларусью и Россией не существует, таким образом человек может попасть в руки российских спецслужб», - пояснил бывший заместитель председателя СБУ.

28 августа украинский офицер запаса Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами России его сына в Беларуси. 24 августа Павел Гриб якобы выехал в Беларусь на встречу с девушкой, с которой до этого общалась только через соцсети, после чего исчез.

Пограничная служба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.