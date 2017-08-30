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В Витебске появились граффити с Быковым

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  • 30.08.2017, 19:58

Местные жители очень рады появлению граффити с народным писателем.

Сегодня в Витебске во дворе по адресу Московский проспект, 7 на стене одной из вспомогательных построек появилось граффити с изображением народного писателя Беларуси Василя Быкова.

Арт-объект - дело рук местной команды уличных художников #YouFeelMySkill. Изображение писателя появилась на месте их предыдущего граффити - изображения американского рэпера Nate Dogg.

Несколько жителей дома по Московскому проспекту в беседе с корреспондентом “Радыё Свабода” выразили удовлетворение новым “соседством”.

“Сейчас будем водить сюда внуков. Быков - честь Беларуси”, - сказала одна из женщин.

Граффитисты планируют завершить работу через несколько дней.


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