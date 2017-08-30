Польский телеканал в Беларуси так и не заработал 30.08.2017, 20:11

Власти обещают рассмотреть вопрос вещания через кабельные сети польского телеканала, но конкретной даты нет.

Об этом рассказал вице-спикер польского Сейма Ричард Терлецкий, который в эти дни находится в Минске в составе польской парламентской делегации.

Ричард Терлецкий пообщался с журналистами в Парке Челюскинцев, где польская делегация возложила венок к кресту памяти жертв сталинских репрессий. О расстрелах в этом месте и вообще в Минске польским депутатам рассказал историк Игорь Кузнецов, пишет tut.by.

До этого у польской делегации были встречи в “парламенте”, МИД, администрации Лукашенко, с оппозицией и редакторами независимых СМИ. Еще им предстоит поездка в Гродно.

По словам Терлецкого, на встречах с властями Беларуси они обсуждали положение польского меньшинства, вопросы образования, экономики, а также — инициативу Варшавы по трансляции в белорусских кабельных сетях телеканала TV Polonia.

— Конкретной даты [начала трансляции] пока нет. Нам сообщили, что этот вопрос будет рассматриваться. Хочется надеяться, что он будет решен.

Вопрос телеканала “Белсат” подняли оппозиционеры на встрече с польскими депутатами. Терлецкий отметил: “Канал функционирует, появился план его финансирования через Польское телевидение, а не через МИД”.