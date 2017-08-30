Могилевчане просят присвоить их городу статус «города-героя» 30.08.2017, 20:28

На территории Беларуси звание города-героя носит Минск, а Брестская крепость удостоена награды «крепость-герой»

Жители Могилева считают, что героическая оборона на протяжении трех недель от фашистских войск – достаточный повод для присвоения городу почетного звания, пишет belaruspartisan.org.

Соответствующая петиция создана на одном из популярных ресурсов.

Историки сходятся во мнении, что во многом именно благодаря Могилеву немецкие части не дошли до Москвы. В тоже время этот вопрос поднимался неоднократно, однако звание «героя» город так и не получил. Ситуация осложняется еще и тем, что подобные вопросы решались во времена СССР, следовательно повлиять на ситуацию может только Россия.

На территории Беларуси звание города-героя носит Минск, кроме того, Брестская крепость удостоена награды «крепость-герой». Всего высший знак отличия получили 12 городов.