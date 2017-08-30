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Порошенко призвал Конгресс США дать Украине оружие

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  • 30.08.2017, 20:33
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Петр Порошенко

Президент Украины провел встречу с делегацией Конгресса США.

Президент Украины Петр Порошенко призвал представителей Конгресса США рассмотреть возможность предоставления Украине вооружений оборонного характера. Об этом он сказал на встрече с делегацией Конгресса, сообщает liga.net.

Американскую делегацию возглавил председатель подкомитета по вопросам внешнеполитической деятельности, иностранных операций и связанных программ комитета по вопросам ассигнований Палаты представителей Конгресса Гарольд Роджерс.

Порошенко выразил благодарность за ведущую роль Конгресса США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины. В частности, он отметил благосклонную позицию представителей комитета по вопросам ассигнований в вопросе выделения средств на программы поддержки Украины в проекте бюджета США на 2018 год.

«Петр Порошенко также призвал рассмотреть возможность увеличения ассигнований на программы помощи Украине в сфере безопасности, включая предоставление вооружений оборонного характера, а также лечение и реабилитацию украинских военнослужащих», - сказано в сообщении администрации президента Украины.

Согласно сообщению, члены Конгресса заверили, что будут продолжать политически и финансово поддерживать Украину в ее борьбе за восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также реформаторские усилия украинской власти.

Порошенко также выразил надежду на поддержку конгрессменами усилий Украины, направленных на официальное признание США Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее Порошенко высказал удовлетворение обсуждением с министром обороны США Джеймсом Мэттисом предоставления Украине летального вооружения. Вместе с тем, украинский президент подчеркнул, что обсуждение военной помощи США Украине до принятия окончательного решения требует тишины.

В свою очередь Мэттис заявил, что намерен рекомендовать "конкретные вещи" американскому руководству относительно предоставления Украине летального вооружения.


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