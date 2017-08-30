Шесть самых разноцветных и удивительных городов мира 30.08.2017, 20:39

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В этих городах фасады зданий раскрашены во все цвета радуги.

Психологи утверждают, что все города в мире — серые и однообразные, а яркими их делаем мы, люди. Интересно, что есть такие города, где это утверждение понимают буквально и раскрашивают фасады зданий во все цвета радуги. Так, конечно, жить веселее.

Hyser.com подобрал шесть самых красочных городов мира.

Хускар, Испания

Небольшой городок в испанской Андалузии до недавних пор мало кто знал за пределами Пиренейского полуострова. Но все изменилось летом 2011 года, когда рекламщики Sony Pictures решили использовать эту местность для продвижения своего очередного анимационного фильма «Смурфики 3D».

Жители после недолгого обдумывания согласились перекрасить большинство строений в городке в синий цвет – дома, ратуши, церкви и даже надгробия. Теперь яркий Хускар стал принимать до 80 тысяч туристов в год, здесь проводятся тематические свадьбы и ярмарки.

Виллемстад, Кюрасао

Административный центр острова Кюрасао в Карибском море привлекает заезжего туриста своими природными видами и архитектурой, в которой угадывается историческое наследие господствовавшей здесь Голландии.

Каналы, понтоны, гавани, разводные мосты, плавучие рынки, разноцветные домики, словно игрушечные, с покатыми крышами, прижимающиеся друг к другу. Недаром историческая часть Виллемстада удостоилась попадания в список культурного наследия ЮНЕСКО.

Вроцлав, Польша

Рыночная площадь во Вроцлаве известна своими запоминающимися постройками. Каждый из стоящих по сей день домов отличается друг от друга формой фасада, цветом, росписями и лепниной.

Помимо официального номера строения имеют собственное имя, появившееся благодаря особенностям его декора – «дом под золотым солнцем», «под грифом», «золотой пес» и прочие.

Бурано, Венеция, Италия

Остров Бурано, находящийся в административном подчинении от Венеции, славится своими кружевами и яркой архитектурой. Приземистые домики выкрашены в разные цвета, которые собственники недвижимости должны обновлять два раза в год.

А если кто-то из владельцев захочет перекрасить фасад, то придется подавать прошение в администрацию и ждать ответа с перечнем разрешенных оттенков.

Каминито, Буэнос-Айрес, Аргентина

Небольшая улочка в столице Аргентины является олицетворением латиноамериканского духа.

В оформлении фасадов и прочих мелочей использованы сочные краски в различных комбинациях, здесь собираются многочисленные музыканты, танцоры танго и ремесленники. Каминито постоянно приманивает туристов, которые гуляют по сплошной пешеходной зоне от заката до рассвета.