Цена на нефть Brent опустилась ниже $51 за баррель 2 30.08.2017, 21:01

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Цены на нефть снижаются на вечерних торгах среды вопреки сокращению запасов сырья в США.

В фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана «Харви», обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива, передает Reuters.

К 20.58 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 2,00%

процента до $50,93 за баррель.

Основной удар урагана пришелся на нефтеперерабатывающие мощности Техаса и Луизианы, которые составляют 5,6 миллиона баррелей в сутки и 3,3 миллиона баррелей в сутки соответственно. Ряд компаний приостановили работу своих НПЗ: по состоянию на 29 августа, согласно расчетам Goldman Sachs, простаивают 23 процента нефтеперерабатывающих мощностей в США, что эквивалентно 4,1 миллиона баррелей в сутки.

Что касается добычных мощностей, то речь идет об остановке 15 процентов общего объема производства сырья в США, или около 1,4 миллиона баррелей в сутки, свидетельствуют данные Goldman.

«Сильное наводнение, ставшее следствием урагана, влияет на нефтеперерабатывающие мощности и, соответственно, на спрос на сырье», – сказали аналитики ANZ.

Запасы нефти в США уменьшились за неделю к 25 августа на 5,4 миллиона баррелей до 457,77 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали снижение на 1,9 миллиона баррелей, сообщило Управление энергетической информации (EIA) в среду.