Кремль ставят в стойло 4 Аnti-colorados, «Обозреватель»

30.08.2017, 21:15

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Пекин аккуратно и ненавязчиво ставит Кремль в стойло.

Один из коллег метко описал ситуацию последних дней: "проходит лето, но не война". Да, война у нас не проходит, но обретает новые очертания, еще не вполне понятные широкой публике, но по нервной реакции Кремля видно, что изменения правильные. В первую очередь это обусловлено явно изменившейся позиции Вашингтона, который постепенно перебирает на себя о Берлина и Парижа роль модератора ситуации. В этой связи довольно интересна реакция Китая, на происходящие изменения. А там очень серьезно и не двусмысленно комментируют происходящее и даже само построение комментариев говорит о многом. Центральная китайская пресса, в частности Женьминь Жибао довольно мягко пишет о России, явно не предполагая даже намека на критику Путина и проводимой им политики. Оно и понятно, ведь Путин сейчас делает для Китая намного больше, чем для собственной Федерации. В общем-то, Пекин соблюдает некие негласные договоренности, по которым сам Путин и его товарищи сделали банки Гонконга местом хранилища своих денег. После известных инцидентов с блокированием десятков миллиардов долларов на счетах европейских банков, Китай стал единственным местом, куда Штаты не могут добраться до финансов развеселой публики федерации. Правда, за это приходится отдавать Дальний Восток, но это не волнует Путина, а китайцам – приятно. Без войны они получают то, что давно хотели.

Так вот, китайская пресса довольно активно обсуждает встречу Волкера и Суркова и однозначно утверждает, что жесткая позиция Штатов, по отношению к агрессии РФ в отношение Украины, как минимум – не смягчилась. Там отмечается, что разговор был открытым и жестким. Видимо Сурков опять рассказал о "зонах влияния и стратегических интересов", а Волкер популярно пояснил, что федерация очень скоро сама станет зоной, жестко изолированной от мирового политикума и финансов. Как не трудно догадаться, Пекин такая ситуация категорически устраивает. Уде сейчас легко просматривается система отношений вассал-сюзерен, между федерацией и КНР, а дальнейшее закручивание гаек приведет к тому, что о России будут общаться с Китаем и через Китай. Для того, чтобы увидеть как это работает в полном объеме, достаточно посмотреть на Беларусь или Армению, которые давно утратили суверенитет в плане ведения собственной внешней политики. Их никто всерьез не воспринимает всерьез, и если возникают какие-то вопросы, то их решают в Москве, через голову президентов этих колоний, а уже из Москвы на места, приходят указания о том, что делать, как говорить или голосовать. Примерно то же самое ожидает и Россию в самом недалеком будущем.

Но не только это интересно в изложении китайской прессы. Многочисленные цитаты из Курта Волкера, как бы размазывали Путина и федерацию, анонсируя их неизбежную деградацию и приближение к формату Северной Кореи, но это не была бы китайская придворная пресса, если бы в одной и той же статье не был предусмотрен некий компенсатор, воплощающий извечный принцип кнута и пряника. Так было и в этот раз, но в качестве носителя другой оценки ситуации, более приятной Москве, был приведен одиозный, маргинальный "политолог" Погребинский, гражданин Украины. Этот деятель известен своей полной и безусловной заангажированностью Москвой и совершенно тупой и беспросветной аналитикой, даже смысл этого слова, в его исполнении, происходит не от слова "анализ", а от физиологического термина. Его витиеватые речи и абсолютно провальные прогнозы, создали ему имидж бородатого, унылого, кремлевского клоуна. Слушать его речи все равно, что внимать звукам смывного бачка, или падающих коровьих лепешек.

Он привычно отработал свой номер и рассказал о том, что Волкер не может быть носителем официальной позиции Вашингтона, ибо на сей счет не было заявлений Трампа или Тиллерсона. Мало того, Погребинский выдал формулы, впервые выданные из Кремля в тот момент, когда новая администрация США стала еще энергичнее закручивать гайки на ушах федерации. Так, Погребинский отметил, что Волкер – представитель партии войны и именно США выгодно продолжение войны в Украине. В общем, клоун исполнил свой номер и газета упаковала все это в одну упаковку. Вроде бы пояснила, что Штаты послали через Суркова Путину пламенный привет и предложила ему свернуть планы раздела мира на сферы влияния, в трубочку и засунуть их в подходящее место. Причем, эта часть была представлена объемными цитатами человека, который имеет безупречную репутацию бульдога, рвущего противников США, а кроме того – опытного аналитика, проработавшего в этом качестве в ЦРУ. Вторая, компенсирующая часть статьи, приятная Москве, была построена на разглагольствованиях ничтожества, мнение которого никому не интересно и которое всю жизнь последовательно демонстрировало единственное – холуйскую преданность Кремлю.

В общем, Пекин аккуратно и ненавязчиво ставит Кремль в стойло и это очень важно в преддверии неизбежных событий, надвигающихся на восточных границах Китая. Как известно, с окончанием лета заканчивается то время, которое Пекин взял на урегулирования ядерной программы КНДР. Долгие годы Пхеньян был полностью зависим от торговли с Китаем и любое изменение позиции Пекина там могло привести к катастрофе. Но как показала ситуация с ЯО, Путин влез в бесспорную вотчину Китая и ведет там не просто самостоятельную игру, но действует во вред Китаю.

Источник ядерной и ракетной программы в Китае знают и сомнений в этом нет. Пекин закрывал на это глаза, ибо слегка подогретая ситуация в регионе его вполне устраивала, ибо он полагал, что контролирует ее полностью. Но оказалось, что Москва и тут отыграла на его поле. После продовольственных и энергетических санкций, наложенных Китаем на Пхеньян, федерация тут же компенсировала их собственными, бесплатными поставками нефти и продовольствия.

В общем, Путин прекрасно знал о личных договоренностях Си Цзиньпина с Трампом, когда Трамп отозвал свои ударные авианесущие группировки от берегов КНДР и по просьбе Си дал ему сроку до конца лета, решить проблему своими средствами. Фактически, Путин сорвал эту договоренность и плюнул на ботинок Си, самым неприятным образом. В Китае такие вещи умеют оценивать и делать ответные ходы.

В данном случае, Китаю не нужно самостоятельно реагировать на явно подлый поступок друга Владимира. Они, китайцы, умеют делать алаверды чужими руками и это уже имеет вполне реальные очертания. Напомним, в конце мая текущего года, когда три авианосца США уже прибыли в акваторию японского моря, Китай сигнализировал Штатам о том, что он настаивает на определенных рамках возможной военной операции. Это касалось неизменности режима КНДР и неприкосновенности руководства Северной Кореи, включая Ким Вынь Хуня. И это были не просто сгенерированные по ходу пьесы требования, они были основаны на вполне реальных планах США и Южной Кореи, по проведению военной операции.

Теперь следует посмотреть на то, что Штаты приготовили в качестве силового варианта, чтобы понять, с чего Китай может снять тормоз и каким образом к Путину может вернуться то, что он сам и затеял.

Аnti-colorados, «Обозреватель»