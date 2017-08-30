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Белорусский футболист перешел в украинскую «Звезду»

  • 30.08.2017, 21:19
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Глеб Рассадкин

Контракт с украинским клубом подписал бывший нападающий минского «Динамо».

Бывший нападающий минского «Динамо» Глеб Рассадкин перешел в украинскую «Звезду», сообщает официальный сайт клуба.

О деталях контракта пока не сообщается.

В этом сезоне 22-летний белорус провел 10 матчей за дубль «Динамо» и отметился 6 голами.

С 2012 года форвард провел в составе столичного клуба 93 матча, в которых забил 9 голов и отдал 9 результативных передач.

Ранее у футболиста возникли разногласия с руководством клуба о деталях нового контракта. Стороны не смогли договориться. Рассадкин был отправлен в дубль, а позже покинул клуб. Главный тренер «Динамо» Сергей Гуренко позже заявил, что возвращение нападающего в основной состав «невозможно при любом тренере минчан».


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