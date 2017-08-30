Молодой учитель провел пикет в райцентре Октябрьский 5 30.08.2017, 22:55

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Андрей Паук вышел на главную площадь райцентра с плакатом «Возьмите на работу!»

Известный блогер и учитель биологии по образованию Андрей Паук из райцентра Октябрьский (Гомельская область) вышел 30 августа на главную площадь городка с одиночным пикетом, протестуя против отсутствия возможности трудоустроиться по специальности.

«У меня действительно сложилась тяжелая ситуация, - говорит «Радыё Свабода» Андрей. - С женой растим двоих детей, а работает только она одна. Выплачиваем кредит за квартиру. Номинально я считаюсь индивидуальным предпринимателям, но после того, как со мной расторгли договор на аренду помещения под фотостудию, я, по сути, остался без работы. По этой причине и вышел на площадь. Стоял с плакатом в фойе Дома культуры, где проходила районная педагогическая конференция. Некоторые учителя улыбались, говорили, что оригинально, часть пугалась, а отдельные спрашивали: «Сколько заплатили?» Но поменяться со мной местами не захотели».

Собеседник добавил, что в начале августа вычитал в местной газете о вакансии в школах района. Связался с Гороховицкой, Ломовицкой школами, с гимназией, но странным образом вакансии успели заполнить - не стали уже нужны ни педагоги-организаторы, ни инженеры-программисты, ни даже уборщики служебных помещений.

«Я согласен был устроиться и лаборантом, и уборщиком, но безрезультатно. Обратился в райисполком за помощью и получил письмо за подписью заместителя председателя Владимира Елисеева. Он ответил, что сведения о свободных местах меняются ежедневно и мне нужно обращаться «в рабочем порядке в управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома», - говорит Паук.

В этом году в начале года на предложение отдела образования Андрей Паук планировал устроиться на работу в Любанскую среднюю школу учителем биологии и химии. Но неожиданно на адрес учреждения пришло письмо протеста от родителей школьников, которое, по словам Паука, могла инициировать председатель сельсовета Тамара Король. В коллективном письме восемь родителей школьников высказались против назначения Андрея Паука учителем по причине «его деятельности». Подпись одной женщины в письме был подделана, но местная милиция «замела» этот факт. А Паук остался без работы.

«Деятельность» Андрея Паука связана с его активной гражданской позицией. Он создал «ВКонтакте» группу «Рудобельская показуха», стал снимать видеосюжеты о местной жизни. Местным чиновникам доставалось в песнях, в театрализованных сценках и в комментариях читателей.

До этого Андрей Паук семь лет работал в районном Центре творчества детей и молодежи руководителем кружка и аккомпаниатором. Прославился как автор хита Ксении Дегелько «Я из деревни».