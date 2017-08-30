Амансио Ортега стал самым богатым человеком планеты 2 30.08.2017, 22:18

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Амансио Ортега

Соучредитель Inditex обошел основателя Microsoft Билла Гейтса.

Основатель Microsoft второй раз за последние 33 дня переместился на вторую строчку рейтинга Forbes — в конце июля его уже обходил Джефф Безос.

Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex, занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Сейчас он богаче Билла Гейтса — традиционного лидера рейтинга — на $200 млн, пишет Forbes.

Ортега занимал первую строчку списка трижды, однако никогда не задерживался на первом месте дольше суток. Акции компании миллиардера 29 августа подорожали на 1%, и к концу дня вторника он всего на $100 млн отставал от основателя Microsoft. Сегодня ему удалось его обойти. В настоящее время состояние 81-летнего уроженца Испании оценивается в $85 млрд.

За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции. Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность, а Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В прошлом месяце состояние основателя интернет-ретейлера сократилось на $4 млрд.

Ортега стал самым богатым человеком в мире впервые в октябре 2015 года, однако уступил это место Гейтсу менее чем через 24 часа. В ноябре 2016 года он вновь вернулся на первую строчку, однако затем вновь уступил создателю Microsoft.

Бывший магазинный клерк, Ортега основал Inditex со своей бывшей женой Розалией Мера в 1975 году. Они превратили бизнес в международный холдинг, рыночная капитализация которого превышает $100 млрд.

Тем не менее, сейчас Ортега не принимает участия в повседневных делах компании. Не так давно он сосредоточился на диверсификации своего состояния, сделав ряд крупных инвестиций, в частности, он вложил «огромные суммы», как пишет Forbes, в недвижимость по всему миру. Ежегодно Ортега получает более $400 млн дивидендов Inditex. Большая часть этих денег он расходует на инвестиции в недвижимость в Нью-Йорке, Мадриде, Лондоне и др. Несмотря на это, более 80% состояния миллиардера по-прежнему приходится на акции Inditex.