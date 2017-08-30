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Идешь на Акцию предупреждения сам - расскажи и знакомым

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  • 30.08.2017, 22:24
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БНК призвал к максимальному распространению информации об акции 8 сентября на Октябрьской.

Официальная группа Белорусского Национального Конгресса в «Фейсбуке» призывает белорусов активнее распространять информацию об Акции предупреждения.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».

Напомним, российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.


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