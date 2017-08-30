Минское «Динамо» в гостях уступило «Словану» 5 30.08.2017, 22:44

Минчане проиграли четвертый матч подряд.

В Братиславе местный «Слован» нанес поражение минскому «Динамо» со счетом 4:2, одержав первую победу в сезоне, передает «Прессбол».

Для «зубров» это уже четвертое фиаско подряд со старта регулярного чемпионата КХЛ, которое опустило минчан на последнее место в Западной конференции.

Слован — Динамо Минск — 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Слован: Мазанец; Баркер — Месарош (к), Кашпар — Вьеденски — Скалицки; Ворачек — Эберт, Смоленяк — Геноуэй — Ржепик; Шварни — Тайми, Грнка — Микуш — Бухтеле; Штястни — Садецки — Гецл; Гедера, Слобода.

Динамо Минск: Энрот; Лисовец — Коробов, Клинкхаммер — Хауден — Фонтэйн; Шинкевич — Граньяни, Павлович (к) — Шарангович — Матерухин; Хенкель — Знахаренко, Кулаков — Ковыршин — Степанов; Гаврус — Китаров — Лингле; Дрозд, Буйницкий.

Шайбы: 0:1 — Павлович (Матерухин, 13.15). 1:1 — Геноуэй (Смоленяк, 19.59 — мен.). 1:2 — Ковыршин (Шарангович, 31.30 — бол.). 2:2 — Месарош (Геноуэй, Ржепик, 46.09 — бол.). 3:2 — Ржепик (Геноуэй, Месарош, 53.38 — бол.). 4:2 — Смоленяк (58.38, п.в.).