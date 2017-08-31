США перебросили в Балтию авиацию на время учений «Запад-2017» 31.08.2017, 7:36

Количество ВВС США в регионе увеличено в три раза.

Соединенные Штаты отправили усиленный отряд истребителей для патрулирования неба над странами НАТО – Литвой, Латвией и Эстонией во время крупных российских военных учений в Балтийском регионе, намеченных в следующем месяце, сообщает «Радио Свобода».

Учения «Запад-2017», которые должны пройти с 14 по 20 сентября в Беларуси, на западе России и в Калининграде, вызвали беспокойство в регионе.

На этой неделе на аэродроме Шяуляй приземлились семь самолетов США F-15C для патрулирования неба над балтийскими странами. Это в три раза больше, чем обычно даже с тех пор, как присутствие в Балтии НАТО было усилено после аннексии Крыма в 2014 году.

Три балтийских государства не имеют собственных истребителей и полагаются на своих союзников по НАТО. «Мы усиливаем миссию воздушного патрулирования на период проведения учений «Запад», и мы рады, что здесь есть дополнительные сухопутные войска», – заявил журналистам в Шяуляе заместитель министра обороны Литвы Витаутас Умбрасас, имея в виду, что дополнительно 600 военнослужащих военно-воздушных войск США были развернуты во время учений «Запад» в Балтии.