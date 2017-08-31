Главный вредитель ввел «продразверстку» 31.08.2017, 7:42

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Скоро на площади выйдут не только «тунеядцы».

В последние дни все больше появляется информации о том, как белорусские пенсионеры, и не только пенсионеры, вынуждены ради экономии покупать костные наборы и другие субпродукты. Люди стесняются говорить в магазине о том, что это для домашнего стола, но все – и продавцы, и покупатели – понимают друг друга без слов: это не для котов и собак, а для людей.

При этом правительство рапортует о небывалых «успехах» в борьбе за урожай, а пропагандисты показывают собранные подростками фиолетовые мешки с картошкой на личном поле Лукашенко. Если все силы в стране брошены на обеспечение «продовольственной безопасности», то почему ее граждане вынуждены в буквальном смысле глодать кости? На этот вопрос Charter97.org отвечает барановичский активист и предприниматель Николай Черноус:

- Да, все чаще приходится слышать, как люди покупают кости, суповые наборы и даже наборы, напрямую предназначенные для питания домашних животных. Технически это, конечно, можно есть – эти, так сказать, «продукты» приготовлены качественно и вполне удобоваримы.

Но это абсолютно ненормально, чтобы в 21-м веке в европейской стране люди такое употребляли в пищу! Хотя, с другой стороны, зарплаты настолько мизерные, что приходится выкручиваться любыми способами. Что делать человеку, если кушать хочется, а денег нет? Просить милостыню не каждый может. А государство довело работающих всю жизнь людей до состояния, что хоть на паперть иди.

- Но ведь правительство так часто и назойливо говорит о том, что «куском хлеба» обеспечен каждый дом. При этом любят кивать на Украину – мол, там война идет, а у нас нет. Можете сравнить уровень жизни простых людей в двух странах?

- Я своими глазами видел, как живут в воюющей Украине. Кроме того, у меня там есть родственники. Так вот, они 20% своих доходов добровольно переводят на помощь добровольцам в АТО и при этом не бедствуют. А наши люди, в том числе из Барановичей, едут в Украину, чтобы покупать там для себя продукты и бытовые вещи, потому что выйдет гораздо дешевле. Более того, многие привозят украинские вещи сюда, чтобы перепродать с выгодой.

Поэтому хочу сказать и Лукашенко и тем, кто еще не понял, почему мы находимся в постоянном кризисе: причина наших проблем одна – это сам Лукашенко и его указы, декреты и директивы. Именно они наносят самый большой вред и государству, и народу. Больший, чем война.

Поясню на конкретных примерах: только во время уборочной кампании этого года было издано несколько приказов, подрывающих эту самую «продовольственную безопасность».

Сначала власти дали указ – убирать как можно быстрее рапс. А он еще был зеленый. Но ничего, директиву же надо выполнять: убрали и побросали в бурта. А рапс там просто попрел – сгноили важную кормовую культуру.

Потом наверху дали команду убрать зерновые до 20-го числа. В нашем районе не успевали это сделать в директивные сроки. Когда увидели, что не укладываются в эти указы главного «агронома» - начали делать все для показухи, ведь работу-то боятся потерять. В итоге зерновые – пшеницу, ячмень – начали убирать ночью. А ночью ведь это все сырое, влажное. В таком виде зерновые тоже поскидывали в бурта и тоже сгноили там. Зато с полей убрали «вовремя»!

На бумагах запись есть: собрали столько-то урожая. А на самом деле, если провести переучет – где эти все «показатели»? Когда из-за глупых указов убираешь зеленое, потери почти половину составляют: из 12 машин, едущих с поля, урожай только в шести сохраняется. Представляете, сколько продовольствия потеряли по всей стране! Как людям потом жить при таком «государе»?

- Но ведь это же какой-то «военный коммунизм». Напоминает печально известные истории о продовольственной «политике» большевиков…

- Это как будто продразверстку ввели. Хуже – это вредительство получается. Главный вредитель своими командами разоряет сельское хозяйство. Пока не будет частной собственности – не будем жить, как люди.

- Весной этого года не раз приходилось убеждаться, что условный «холодильник» победил условный «телевизор» и на протест поднимаются аполитичные ранее люди. Готовы ли жители вашего региона протестовать осенью?

- Люди не просто против этой власти. Люди очень сильно против!

На каждом шагу виден обман и ограбление простого народа. Возьмем, например, деноминацию. Кто-то из руководства, думаю, от этого выиграл. Но народ потерял очень много. Скоро станет проблемой купить и поесть обычной зелени, которую раньше и за еду не считали.

Представьте только: помидоры сейчас стоят рубль. Но ведь это 10 тысяч на старые деньги! Кто бы мог подумать год назад, что помидоры будут стоить 10 тысяч. Да никто бы тогда не стал покупать за такую цену помидоры и зелень. А сейчас показали «фокус» с нулями и взвинтили цены. Получается, народу и зелени поесть уже невозможно!

Осенью на Площадь уже пойдут не только «тунеядцы». Все больше слышу разговоров вокруг: пойдем, обязательно пойдем, нет возможности это терпеть. В разы больше должно людей выйти.

А еще с 1 сентября должна коммуналка подорожать. Это же абсолютно всех коснется! Гораздо больше людей готовы выйти на улицы. Лукашенко «вытягивает» на Площадь практически всех. Потому что всех он – достал.