Ученые нашли самый эффективный способ улучшить работу мозга 31.08.2017, 7:55

Исследователи из Финляндии «разогнали» память человека до небывалых показателей.

Группа исследователей из Университета Аалто в Финляндии и Хельсинского университета впервые улучшила работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, пишет журнал Cerebral Cortex (перевод – ria.ru).

В ходе эксперимента ученые повлияли на метакогнитивные процессы путем возбуждения нейронов посредством коротких магнитных импульсов, что позволило людям эффективнее справляться с рядом задач на тактильное запоминание.

Метакогнитивными процессами или метапознанием называется способность людей отслеживать и контролировать собственные познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, эмоции, принятие решений.