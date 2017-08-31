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Ученые нашли самый эффективный способ улучшить работу мозга

  • 31.08.2017, 7:55

Исследователи из Финляндии «разогнали» память человека до небывалых показателей.

Группа исследователей из Университета Аалто в Финляндии и Хельсинского университета впервые улучшила работу мозга с помощью транскраниальной магнитной стимуляции, пишет журнал Cerebral Cortex (перевод – ria.ru).

В ходе эксперимента ученые повлияли на метакогнитивные процессы путем возбуждения нейронов посредством коротких магнитных импульсов, что позволило людям эффективнее справляться с рядом задач на тактильное запоминание.

Метакогнитивными процессами или метапознанием называется способность людей отслеживать и контролировать собственные познавательные процессы: различные виды памяти, внимание, эмоции, принятие решений.


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