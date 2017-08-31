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Макрон: Франция не позволит, чтобы Путину все сошло с рук

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  • 31.08.2017, 7:59
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Эмманюэль Макрон
Фото: EurActiv.pl

Президент Франции сделал прямое и откровенное заявление в адрес Кремля.

Президент Франции Эммануэль Макрон будет оказывать давление на президента России Владимира Путина относительно ситуации в Украине. Об этом французский лидер заявил в интервью еженедельнику Le Point (перевод – gordonua.com).

"Я говорю со всеми. Очень прямо и очень откровенно... По Украине у нас большие разногласия с Владимиром Путиным. Я обращаю на это внимание. Франция не позволит, чтобы ему все сошло с рук", – сказал Макрон.

29 мая президент Франции принимал Путина в Париже.

"Мы провели прямой, откровенный обмен мнениями. Я сказал все, что думал, президенту Путину. Есть разногласия, которые нас разделяют. Есть видение, как строить совместные действия. Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", – написал в Facebook Макрон, комментируя встречу с Путиным.

8 июля лидеры Франции и России виделись на саммите G20 в Гамбурге.

22 августа Макрон в рамках нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе общался с Путиным по телефону.


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