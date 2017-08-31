Замглавы МИД Украины: Беларусь игнорирует поиски пропавшего на ее территории Павла Гриба 7 31.08.2017, 8:11

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Павел Гриб

МИД Беларуси получил украинскую ноту и отмалчивается.

Министерство иностранных дел Беларуси получило ноту Украины по поводу пропавшего украинца Павла Гриба, однако никакой новой информации не предоставило. Об этом 30 августа в эфире "5 канала" заявила заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Мы пытаемся выяснить ситуацию и вообще сделать все возможное для того, чтобы изменить эту ситуацию. Конечно, сказать, что белорусы сотрудничают должным образом, мы не можем. К сожалению, не можем", – заявила Зеркаль.

По ее словам, МИД привлек к выяснению места нахождения Гриба всех украинских консулов.

Советник главы Синодального управления военного духовенства Украинской православной церкви Киевского патриархата Игорь Гриб заявил, что 24 августа сотрудники ФСБ России похитили в Гомеле его сына, 19-летнего Павла Гриба, по подозрению в терроризме.

Гриб также рассказал, что Павел должен регулярно принимать поддерживающие медикаменты.

Прокуратура Черниговской области открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство" по факту исчезновения Гриба.

Белорусская служба "Еврорадио" сообщила, что Гриба, вероятно, вывезли в Краснодарский край РФ, где удерживают в управлении ФСБ. В МИД Украины заявили, что, по данным правоохранительных органов Беларуси, Гриб не содержится ни в одном из специальных учреждений страны.

30 августа уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская попросила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову проверить информацию о пропавшем.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен обсудить дело Гриба с белорусским коллегой Владимиром Макеем.