Основатель Zara стал самым богатым человеком в мире 3 31.08.2017, 8:16

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В рейтинге Forbes Амансио Ортега обошел Билла Гейтса на $200 миллионов.

Cооснователь Microsoft Билл Гейтс опять потерял статус самого богатого человека в мире, сообщил Forbes. В рейтинге журнала, который следит за состояниями богатейших людей мира в реальном времени, Гейтса на $200 млн обошел Амансио Ортега, основатель холдинга Inditex (бренды Zara, Pull & Bear и Massimo Dutti).

На момент публикации этой заметки состояние Амансио Ортеги оценивалось в $85 млрд, а состояние Билла Гейтса — в $84,9 млрд. Ранее Ортега уже трижды опережал Билла Гейтса в рейтинге богатейших людей мира, однако каждый раз терял свое лидерство в течение дня, причем последний раз — накануне, 29 августа.

До этого создатель Zara опережал Билла Гейтса в сентябре 2016 года (тогда его состояние было больше состояния Гейтса на $100 млн), а также в октябре 2015 года.

Каждый раз Ортега терял статус самого богатого человека в мире в течение суток. Кроме рейтинга богатейших людей мира в режиме реального времени Forbes публикует свой ежегодный рейтинг. Билл Гейтс занимал его первую строчку в этих ежегодных выпусках 18 раз за 30 лет, отмечает Forbes.

Амансио Ортега родился в семье работника железной дороги в городке Бусдонго на северо-западе Испании в марте 1936 года, за полгода до начала в стране гражданской войны. Семейство Ортега считалось небогатым, и в 13 лет Амансио бросил среднюю школу и начал работать, чтобы помогать обеспечивать семью.

Свой путь к статусу миллиардера он начал с должности ассистента по продажам магазина-ателье Camiseria Gala, и до открытия своего первого магазина он побывал коммивояжером, продавцом и менеджером магазина.

В 1975 году Ортега открыл в Ла-Корунье первый магазин под брендом Zara, который работает по сей день, а в 1980-х диверсифицировал свой бизнес, открыв еще магазины для различных категорий населения.

В 1985 году на основе Zara Ортега создал холдинг Inditex, который впоследствии объединил все бренды бизнесмена. В последующие несколько лет в Inditex вошли такие компании, как Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear и другие.