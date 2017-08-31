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Видеофакт: Бегемоты спасли антилопу от крокодила

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  • 31.08.2017, 8:25
  • 6,618

Животные показали, что солидарность действует против любого хищника.

72-летний пенсионер Мервин Ван Вик, который путешествовал по национальному парку Крюгера в Южно-Африканской Республике, стал свидетелем необычного сражения, которое разместил на своем видеоканале.

Крокодил схватил антилопу гну за правое заднее копыто и пытался утянуть в воду. Животное сопротивлялось в течение восьми минут, после чего на помощь неожиданно пришли два бегемота. Они напали на аллигатора сзади и заставили выпустить жертву.


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