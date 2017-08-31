Лидер защитников Боровлян: Власти дали «слабину», будем сражаться дальше 21 31.08.2017, 8:41

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Под давлением возмущенных жителей принят новый генплан застройки поселка под Минском.

Архитектурная совет НИИ градостроительства единогласно одобрил генплан новой застройки Боровлян, изменений которого добивалась инициативная группа, недавно сформированная жителями поселка.

Один из руководителей инициативной группы Вадим Трефиловский и певица Лариса Грибалева прокомментировали «Радыё Свабода» результаты голосования.

По словам Вадима Трефиловского, власти почти не прислушались к требованиям инициативной группы.

Что касается Ларисы Грибалевой, она считает, что в одном из трех конфликтных пунктов достигнут компромисс и есть возможность бороться за изменения в других спорных вопросах.

«К нам прислушиваются, хотя в основном не уступают», - полагает известная жительница Боровлян.

Спорные моменты

Напомним, активисты добивались, чтобы детский сад и школу строили не в лесу рядом с поселком, а в другом месте. Иначе будет уничтожено почти 5 гектаров боровлянского леса.

Также подписи собирались против превращения местной дороги, которая проходит рядом с коттеджами, в транзитную трассу - по мнению активистов, она станет опасностью для жизни детей и вообще здоровья жителей Боровлян.

Третьим спорным пунктом стал план властей начать в поселке массовую стройку многоэтажек. Как полагают члены инициативной группы, это ухудшит экологическое состояние и обострит в поселке бытовые и социальные проблемы.

«Небольшой компромисс достигнут, но будем дальше бороться»

30 августа на заседание архитектурного совета, который рассматривал план застройки, были приглашены сотрудники различных заинтересованных государственных учреждений, проектанты, местные «депутаты», представители общественности. Журналистов негосударственных медиа на встречу не пустили, хотя для съемочной группы БТ сделали исключение.

Удалось ли достичь компромисса между прежним проектом застройки и предложениями инициативной группы жителей поселка? Отвечает Вадим Трефиловский:

- Небольшой компромисс достигнут относительно проектируемой дороги № 3. Нам сообщили, что пока ее строить не будут, но оставят в резерве до 2030 года. Проектировать будут только те участки, которые нужны для строительства других объектов. То есть если будут строить школу и садик, тогда проложат туда дорогу, если многоквартирные дома - тогда тоже. Но мы считаем, что это такая возможность для законодателей и проектантов двойственно объясняет план застройки.

К тому же, как мы ни были против, они все равно сохранили для этой улицы категорию «В». А категория «В» - это улица с проходимостью более тысячи автомобилей в час - реально это как проспект. Однако, как мы ни доказывали, нас не слышат. Даже объяснить точно не смогли, почему оставили.

Второй спорный пункт: постройка в лесу школы и садика. Возможно, это самый болезненный вопрос, и трудно будет объяснить жителям, почему нам не удалось добиться отмены этой застройки. Рядом есть поле, куда можно было бы перенести строительство этих объектов. Но почему не изменили, почему все же в лесу - нам снова не объяснили. Единственное, что «депутаты», которые присутствовали на встрече, пообещали нам, что будут стремиться сохранить все деревья. Согласно сегодняшним планам, из 5,5 гектаров леса вырубают 4,8. То есть остается только 10%. Так вот нам сказали, что будут пересматривать проект и сообщат нам, что получилось.

Теперь, что касается строительства многоэтажек. Однозначно сказали, что строить такие дома будут - здесь нас опять почти не услышали. Что будут строить такие дома на всех участках, которые там остались, на этом поле. И еще будет детский сад. Полагаю, поэтому и не хотят переносить сюда строительство школы, так как все места отданы под дома.

- Согласна ли с такими решениями ваша инициативная группа?

- Конечно, нет. Мы будем дальше бороться, но прежде всего на законодательном уровне.