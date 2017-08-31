Что Лукашенко хотел сказать своим подарком в виде мешка картошки 32 31.08.2017, 8:59

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Две версии аттракциона невиданной щедрости диктатора.

Фотография ведущих БТ с подарком Лукашенко вызывает у белорусов и смех, и жалость одновременно.

Ну а что было делать Сергею Гусаченко и Ольге Макей? «Забыть» о подарке от «самого» они не могли. Поэтому несчастным оставалось только демонстрировать невероятную благодарность правителю за оказанное внимание, пишет gazetaby.com.

Но если с ведущими БТ все ясно, то остается вопрос по Лукашенко: что он хотел сказать своим «царским» подарком?

Версия №1: Лукашенко хотел потроллить ведущих

В сети огромное количество мемов с Лукашенко и картошкой. Вот пару давних примеров народного творчества.

Можно допустить, что правитель Беларуси подарком ведущим БТ проявил свое странное чувство юмора.

Представляете: разгар свадьбы, звучит объявление о презенте от Лукашенко. Молодожены гадают: ключи от квартиры? Или может новый кроссовер «Джили»? Получите – мешок картохи!

Версия №2: Подарок Лукашенко – искренний порыв

Ольга Макей входит в лукашенковский пул. Она постоянно в поле зрения правителя. Лукашенко лично учил ее жать серпом. Разве он мог после этого так пошутить над девушкой?

Больше похоже на искренний порыв. Давно повелось, что подарок, сделанный своими руками, ценится особо. Глядя на ближайшее окружение в виде, мягко говоря, не бедных людей, Лукашенко, видимо, полагает, что уборка урожая картошки способна чем-то удивить соотечественников. При том, что из-за экономической ситуации полстраны вынуждено копаться в грядках.

Но правитель решает, что выкопанная им картошка действительно будет для кого-то приятным сюрпризом, и мешок картохи едет к молодоженам.

Однако искреннего порыва Лукашенко люди не оценили. В сети продолжают смеяться:

– Почин сделан. Теперь зарплату получать будут картошкой.