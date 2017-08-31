США разработали план молниеносной войны против КНДР 8 31.08.2017, 9:15

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План предлагает узкопрофильный подход к решению проблемы диктатуры в Северной Корее.

В течение многих лет бытовало мнение, что вторая корейская война будет похожа на первую — конвенциональную битву с американскими и южнокорейскими силами, которые должны были остановить противника, а затем контратаковать его.

Теперь, однако, у Пентагона есть новый план действий против Пхеньяна. Документ носит кодовое название US Operations Plan 5015 — OPLAN 5015 ("План операции США 5015"). Он предполагает более "узкопрофильный" подход к решению проблемы Северной Кореи: речь идет об ограниченных боевых действиях, осуществляемых силами специальных операций и современным высокоточным оружием, рассказывает журнал National Interest под авторством Майкла Пека, материал которого Newsader излагает в переводе на русский.

У непредсказуемого лидера КНДР Ким Чен Ына имеется полно способов насолить соседям, будь то диверсии, кибервойны или угрозы применить оружие массового поражения — режим готов на все ради того, чтобы мир выполнил его прихоти. Другой вопрос — что получит Ким в результате такого шантажа?

Между тем, его оппоненты еще в 2015 году разработали новый план действий, известный как US Operations Plan 5015 — OPLAN 5015 ("План операции США номер 5015"). Согласно документу, Ким может быть ликвидирован в результате спецоперации США и Южной Кореи: чучхе-лидера "похоронят" в подземном укрытии с помощью специальной бункерной бомбы, в то время как другие бомбы — "умные" и высокоточные — сотрут в порошок его командные пункты и ядерные объекты. Иными словами, Вашингтон и Сеул могут обезглавить Северную Корею прицельными ударами, оставив авторитарный режим без центральной власти.

Такой исход выглядит отнюдь не фантастическим в условиях, когда, с одной стороны, КНДР продолжает регулярные ракетные испытания, с другой — американские и южнокорейские союзники столь же регулярно проводят симуляции по уничтожению северокорейской атомной инфраструктуры.

Информация о вышеуказанном плане ранее просочилась в южнокорейсккую и японскую прессу. Хотя точные его детали по понятным причинам не раскрываются, очевидно, что он представляет собой абсолютно новую версию того, как США и Южная Корея будут бороться против милитаризованной Северной Кореи с ее огромным арсеналом обычного и нетрадиционного оружия.

Приоткрывая завесу тайны, японская газета Asahi Shimbun сообщала в 2015 году, что OPLAN 5015 чем-то похож на план партизанской войны, в ходе которой спецназу предстоит ликвидировать ключевых персон и провести целенаправленные атаки против важных военных объектов. Одна из целей — минимизировать человеческие потери и даже подготовиться к обрушению северокорейского режима. При этом главным пунктом документа OPLAN 5015 является возможность нанесения упреждающего удара по Северной Корее.

"Новый план, как утверждается, адаптировался к изменениям в сфере безопасности и сосредоточил внимание на более быстрой и более энергичной военной операции по сравнению с предыдущим OPLAN 5027", —пишет ресурс Globalsecurity.org, отмечая, что новый план предполагает в том числе "концепцию упреждающего удара".

В условиях, когда провокации со стороны Пхеньяна становятся все более частыми, возрастает риск эскалации. OPLAN 5015 сформулировал варианты реагирования силами США и Южной Кореи на эти угрозы, среди которых — как обычные ракетные, так и ядерные атаки со стороны Северной Кореи.

Тень этого OPLAN 5015 можно рассмотреть в весенних учениях США и Южной Кореи — Foal Eagle 2017, — в которых было задействовано более 300 тыс. человек. В течение двух месяцев — с марта по апрель — они проходили обучение в режиме реального времени и компьютерного моделирования. Как сообщала газета Washington Post, в ходе учений отрабатывался «4D-план», "в рамках которого решаются четыре задачи: обнаружить, подорвать и уничтожить ракетно-ядерный арсенал КНДР, а также обеспечить защиту от него".

Вопрос лишь в количестве ресурсов, в том числе человеческих, которые придется потратить для реализации этого OPLAN 5015. Дэвид Максвелл, полковник спецназа армии США, который сейчас преподает в Центре исследований безопасности Джорджтаунского университета, предупреждает против того, чтобы слишком буквально понимать OPLAN 5015.

"Советую не слишком зацикливаться планах", — рассказал он в беседе с NI.

Те, кто пишет подобные планы, на самом деле не лучшие специалисты по собственно военному планированию. Их функция иная — предоставить командованию множество вариантов реагирования на наиболее агрессивные действия противника. И, несмотря на то, что для каждой непредвиденной ситуации разрабатываются вероятные варианты A, B и C на все случаи жизни, часто то, что выполняется в реальности, оказывается вариантом D. Он развивается из A, B и C и является результатом фактической оценки реальных действий врага.

Между тем, как отмечает издание Globalsecurity.org, неясно, какую именно роль возьмут на себя южнокорейские войска в условиях, когда оперативный контроль перейдет к США. Если это означает, что корейская армия в основном возьмет на себя функцию ударной пехотной силы на земле, в то время как США сосредоточатся на военно-морской и воздушной поддержке, то, как утверждают ряд экспертов, не все южнокорейцы окажутся довольны таким раскладом.

В то же время возникают и политические вопросы, особенно у тех стран, которые понесут на себе реальную тяжесть северокорейской атаки. Этот фактор стал одной из причин, по которой некоторые южнокорейские парламентарии в 2015 году пришли в ярость от того, что правительство отказалось посвящать их в детали OPLAN 5015.

"Хотя в рамках этой новой схемы, как сообщается, речь идет не о полномасштабной войне, а на ограниченной, все же упреждающий удар может привести к катастрофе, которой можно было бы избежать", — высказывала беспокойство редакция The Korea Times, отмечая, что в результате превентивной атаки со стороны США и Сеула мелкая стычка может перерасти в крупномасштабное сражение.