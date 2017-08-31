Криушенко: В матче с Люксембургом будем стараться играть первым номером 5 31.08.2017, 9:21

Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Стали известно, на что будет ставить тренер белорусской сборной в поединке против Люксембурга.

Накануне отборочного выездного поединка против Люксембурга главный тренер национальной сборной Беларуси Игорь Криушенко в компании нападающего Павла Савицкого ответил на вопросы журналистов tut.by.

— Сутки до матча. Приехали, отдохнули. Команда готова к игре?

— Команда готова. Сейчас немного встряхнемся: предыгровая будет работа, завтра небольшая разминка. В общем, к игре команда готова.

— Вы, как и наши футболисты, не раз говорили, что Люксембург тоже научился играть в футбол. Это аккуратные слова перед матчем или вы так действительно думаете?

— Люксембург на своем поле демонстрирует достаточно агрессивную и напряженную для соперника игру. Все команды, которые играли здесь в отборочном цикле, не скажу, что так просто добились победы. Это не дежурный комплимент, а скорее констатация факта. В футбол научились играть все. Со всеми играть достаточно сложно.

— Для вашей команды большой плюс, что 8 человек из состава Люксембурга травмированы и 2 дисквалифицированы?

— Я не думаю, что игроки, которые их заменят, будут менее мотивированы. Они выйдут еще с большим желанием, так что не факт, что мы от этого больше выиграем.

— Сборной стоит придерживаться своей модели игры или стоит попробовать сыграть первым номером?

— Я уже говорил, что нет футбола атакующего и нет футбола оборонительного — есть футбол сбалансированный. Согласен, что если мы хотим добиться результата, придется больше атаковать. Будем стараться играть первым номером, чтобы оказывать давление на соперника. Будет важно не пропустить быстрые контратаки, которые проводит Люксембург.

— Павел, вы автор мяча в ворота Люксембурга в первом круге. За счет чего команда сможет достичь успеха и реально ли еще раз отличиться?

— Это не только моя заслуга. Командные действия привели к тому, что я забил. Будем завтра стараться, буду выкладываться на 100%.

— Игорь Николаевич, у вас есть понимание того, какой завтра будет состав?

— Скажу так, на 80−90%. Насчет одной-двух позиций я буду думать. Что это за позиции? Пусть это останется внутри нашего коллектива. Есть позиции, над которыми думаю из-за момента усталости, игровой практики.

— Насколько вы обращали внимание футболистов на предыдущие матчи против Люксембурга?

— Я не сильно обращал внимание футболистов, скажу честно. Но сказал ребятам, что игры, которые дома проводила сборная Люксембурга, легкими не были. Сделал акцент на этом. Сам посмотрел игры и считаю, что Люксембург дома играет достаточно неплохо и может подпортить нервы любому сопернику.

— Павел, футболисты все время говорят, что приезд в сборную для них честь. У тебя, как у молодого белорусского таланта, есть в голове, что надо себя проявить на евроарене? Все-таки это не такая площадка, как белорусский чемпионат.

— Конечно, вызов в сборную — это всегда здорово. Я приезжаю, чтобы доказывать и играть в национальной команде. Наверное, сейчас, кроме сборной, тяжело заявить о себе, чтобы заметили. Стараюсь, это стимул. Буду стараться и дальше.

31 августа в 21.45 по белорусскому времени сборная Беларуси сыграет на выезде с Люксембургом, затем 3 сентября в 19.00 померится силами со Швецией на поле «Борисов-Арены».

31 августа. Люксембург — Беларусь.

3 сентября. Беларусь — Швеция.

7 октября. Беларусь — Голландия.

10 октября. Франция — Беларусь.

В отборочном цикле ЧМ-2018 сборная Беларуси с 5 очками после 6 туров (1 победа, 2 ничьи, 3 поражения, разница мячей 4−11) занимает 5-е место среди 6 команд своей группы вслед за Швецией — 13 очков (6 матчей), Францией — 13 (6), Голландией — 10 (6), Болгарией — 9 (6) и опережая Люксембург — 1 (6).

Прямые путевки в финальную стадию ЧМ-2018 от Европы получат победители 9 отборочных групп по итогам двухкруговых турниров (дома и в гостях). Еще 4 пропуска в стыковых поединках разыграют 8 лучших команд среди занявших вторые места. Стыковые матчи пройдут в ноябре 2017 года.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Всего от Европы на чемпионате мира в 2018 году выступят 14 сборных, включая сборную России, которая на правах хозяйки мундиаля освобождена от отбора.