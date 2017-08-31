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Президент Сингапура ушел в отставку

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  • 31.08.2017, 9:29
Фото: AP Photo/Joseph Nair

77-летний политик занимал пост в течение шести лет.

Президент Сингапура Тони Тан в четверг официально сложил свои полномочия после шестилетнего нахождения на высшем государственном посту, сообщает ТАСС.

Выборы нового главы государства пройдут 23 сентября, в них примут участие три кандидата.

77-летний политик стал седьмым президентом в новейшей истории Сингапура, он победил на выборах в 2011 году, когда на этот пост впервые претендовали несколько человек. До этого голосование проходило на безальтернативной основе.

Тони Тан в различные годы занимал должности вице-премьера, министра обороны, исполнительного директора Государственной инвестиционной корпорации (GIC).

Согласно конституции страны, власть президента ограничена, а фактическим управлением страной занимается премьер-министр.

Глава государства обладает правом вето на проекты бюджета, назначения в правительстве, помилование осужденных преступников, а также является хранителем золотовалютных запасов.

Правительственные решения редко оспариваются, а главная публичная роль президента в Сингапуре - рассмотрение прошений о помиловании от осужденных к смертной казни заключенных.


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