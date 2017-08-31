Названы города с самой дорогой землей в Беларуси 3 31.08.2017, 9:47

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За сколько можно приобрести земельный участок в Минске и в регионах.

Согласно оценке Национального кадастрового агентства, самым дорогим городом Беларуси по стоимости земли является Минск. В первую тройку на 1 июля 2016 года входят Гродно и Солигорск, сообщает ej.by.

В рамках исследования, как сообщается, была проведена кадастровая оценка земель под жилой усадебной недвижимостью для 202 городских населенных пунктов, а также 23 181 сельского населенного пункта.

Согласно данным, лидером по размеру кадастровой стоимости земельного участка, предоставленного для строительства и обслуживания жилого дома (жилой усадебной застройки) является город Минск. Кадастровая стоимость среднего земельного участка на территории города Минска площадью 0,10 га будет равняться 90 000 долларов.

Второе место занял Гродно с 15 900 долларами, а третье, обогнав другие областные города, Солигорск. Кадастровая стоимость участка площадью 10 соток в городе горняков составила 15 100 долларов.

В первую десятку самых дорогих городских населенных пунктов страны вошли также Брест (14 700 долларов), Мачулищи (14 200), Фаниполь (11 600), Гомель (11 400), Витебск (11 200), Пинск (10 100) и Лида (9 900).

В первой десятке не оказалось Могилева, который со стоимостью десяти соток в 9 400 долларов, стал только 11-ым.

Среди сельских населенных пунктов первенство в размере кадастровой стоимости среднего земельного участка площадью 0,25 га, предоставленном под жилую усадебную недвижимость, занимает поселок Солнечный Минского района: 100 700 долларов за такой участок.