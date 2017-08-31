«8 сентября надо всем быть на Площади, а не сидеть по кухням» 4 31.08.2017, 9:54

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Независимость Беларуси нужно защищать всем вместе.

Общественный активист Сергей Спариш пригласил 8 сентября в 19.00 на Октябрьскую площадь в Минске всех белорусов – независимо от идеологических, религиозных и языковых различий.

Об этом активист рассказал в интервью сайту Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

— Почему нужно идти 8 сентября на площадь?

- Существует реальная опасность потери независимости Беларуси. На фоне растущих внутренних проблем коррумпированный режим Лукашенко может попросту сдать страну России. В последние годы мы видим рост реваншистских настроений у наших восточных соседей, поэтому сам факт присутствия их войск на нашей территории не может не вызывать обеспокоенности. Да, вероятность оккупации в этом году минимальная, но она все равно есть. Поэтому наша задача — как можно громче говорить об этой опасности. Бандиты боятся гласности.

Другая угроза — это вовлечение Беларуси в конфликт между Россией и НАТО, в том числе ядерный. Наш народ слишком часто участвовал в чужих войнах. Теперь, когда у нас наконец-то есть свое суверенное государство, мы обязаны поставить точку в этой истории и сделать все возможное, чтобы наши национальные интересы были на первом месте. Для Беларуси нет ни малейшей опасности со стороны Запада, если она нейтральна. Для Беларуси нет ни малейшей пользы от возможной войны с Западом. Пусть Россия и Запад решают свои проблемы сами, а мы можем предоставить им площадку для переговоров — но не для военных действий и ядерных ударов.

— Ты выходил на весенние акции с официальным красно-зеленым флагом. 8 сентября тоже будешь с ним?

— Акции протеста в этом году впервые стали не просто выступлением оппозиции, а выражением подлинно народного негодования тем, что происходит в стране. Официальные флаги ведь были на Маршах рассерженных белорусов и в других городах. Опасность, которая нависла над страной, — общая для всех белорусов. И для интеллигенции, и для рабочих, и для силовиков, и даже для членов провластных организаций. Независимость Беларуси нужно защищать всем вместе. Поэтому я 8 сентября буду на Площади с красно-зеленым флагом и приглашаю людей не сидеть по кухням, а активно высказывать свой протест против учений. В такие моменты историии идеологические, религиозные и языковые различия и противоречия должны отступать на второй план.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси начнутся 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

В учениях будет задействован ряд военных полигонов на территории Беларуси: под Лепелем, Борисовом, Витебском, Осиповичами, Ружанами и Доманово. Также сообщается, что запланированы рейды на «участке местности» около Дретуни.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».