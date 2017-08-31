Студенты в Минске: Если сильно не «мажорить», можно прожить на $50 13 31.08.2017, 9:59

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Как белорусские студенты готовятся к началу учебного года.

В последние августовские дни внимательный взгляд может заметить в Минске повышенную концентрацию студентов с чемоданами наперевес. Оно и не удивительно: представители всех университетов и факультетов занимают положенные места в общежитиях. Мешки с картошкой, баулы с одеялами и подушками, милой расцветки чемоданчики, очереди у входа — такую картину корреспонденты Onliner.by наблюдали сегодня в нескольких студенческих городках. Чего ждут от жизни белорусские студенты и почем нынче столица для молодежи – в репортаже журналистов.

Мария, 17 лет, первокурсница Института журналистики БГУ, приехала из Лиды:

— Я поступила на бюджет, набрав 378 баллов, — это сумма трех ЦТ и среднего балла в аттестате. Я очень долго ждала ответа, получу место в общежитии или нет. И только в начале прошлой недели наконец-то узнала: ответ положительный! Сейчас мы очень долго стояли в очереди, чтобы получить медицинскую справку. Очереди просто огромные! Хотя такого можно было ожидать от БГУ: в вузе столько студентов, поэтому удивляться нечему. Я уже встретила девочек из своей группы, все познакомились. Сейчас поедем на встречу с деканом.

Пока что я нигде не работала. Мои родители были против подработок, сказали: когда учишься — в голове должна быть только учеба. Я рассчитываю, что рублей 200—250 в месяц у меня будет уходить на еду, еще сколько-то на проездной, плюс 27 рублей за общежитие. Итого рублей 300—350 в месяц. Это все-таки столица, Минск, тут нужны деньги!

Екатерина, 21 год, студентка 3 курса факультета народных инструментов Академии музыки, приехала из Слонима:

— У нас в академии, как и везде, очередь на общежитие. Как только я поступила, мне пришлось немножко подождать — месяц или два. За общежитие я плачу 25 рублей в месяц. Условия у нас хорошие — это же новое здание на Дзержинского, 97! В блоке две комнаты, по два человека в каждой.

Я подрабатываю, как и любой студент. Пою в церковном хоре. Конечно, в финансовом плане без помощи родителей не обходится. Если честно, Минск — это очень дорогой город, в отличие от всех остальных. Может, рублей 250—300 в месяц у меня уходит на жизнь. Это если не ходить по каким-то клубам, мероприятиям. А девушке так и вообще сложно с таким бюджетом…

Максим, 17 лет, первокурсник Института журналистики БГУ, приехал из Барановичей:

— Наверное, в этом году получить место в общежитии было сложно как никогда. Но у меня получилось, потому что балл довольно-таки хороший — 351 в сумме за два ЦТ, школьный аттестат и два творческих экзамена.

Какая у меня будет стипендия, пока еще не знаю. Жду 21 сентября. Я думаю, что мне нужно будет около 200 рублей в месяц на жизнь в Минске. За общежитие нужно заплатить 27 рублей. Проездной в метро стоит целых 26 рублей — очень дорого! Я сегодня купил. Интернет надо провести — еще рублей 30. Кроме того, продукты нужны, одежда. Обживусь — узнаю, во сколько мне это обойдется. В любом случае я доволен, что вырвался из родительского гнезда.

О подработке пока не думал. На буклетах из «МакДональдса» читал, что там хороший карьерный рост, большая зарплата, есть перспективы (смеется. — Прим. Onliner.by). Но пока что это на втором плане.

Андрей, 21 год, студент 5 курса факультета технологии и техники лесной промышленности Белорусского государственного технологического университета, приехал из деревни Любань (Лунинецкий район):

— Я с первого курса живу в общежитии. Свою роль здесь сыграло то, что я из деревни, издалека, плюс чернобыльские льготы. В основном общежитие дают тем, у кого есть льготы, студентам из многодетных или неблагополучных семей. На первом курсе заселяют всех, а потом уже все не так просто… Сейчас на пятом курсе из 17 человек в моей группе только четверо, насколько я знаю, получили места в общежитии. Я плачу около 10 рублей в месяц за общагу. Она у нас коридорного типа, на этаже 26 комнат, а в комнате по четыре человека.

После выпуска я буду инженером-технологом. Где буду работать? Распределяют в «Пинскдрев», например. Или на другие предприятия, связанные с производством мебели, деревообработкой. Можно самому найти хорошее место у частника даже не по специальности. Все свои студенческие годы я подрабатываю в разных местах. Ездим с пацанами на шабашки. Какое-то время работал в кинотеатре уборщиком. Брался за работу за любые деньги. Если не сильно мажорить, то 100—150 рублей в месяц на жизнь в Минске мне хватает.

Антон, 17 лет, студент 1 курса факультета информационных технологий Белорусского государственного технологического университета, приехал из Солигорска:

— Я поступил на бюджет, набрав в сумме 294 балла — ЦТ по физике, математике, русскому языку, плюс средний балл аттестата. Уже видел своих одногруппников — нормальные парни! Место я получил в общежитии №1 — «копейке». Оно у нас коридорного типа, в моей комнате четыре человека. Условия минимальные для проживания, но жить можно. Человек ко всему привыкает. Конечно, 4-е и 5-е общежития в БГТУ гораздо лучше и комфортнее. Я спокойно получил место в общаге. У меня 2-й взрослый разряд по баскетболу, да еще музыкальную школу закончил — наверное, это поспособствовало.

Юлия (из Столина) и Женя (из Бобруйска), 18 лет, студентки 2 курса факультета принттехнологий и медиакоммуникаций Белорусского государственного технологического университета:

— Получить место в общежитии в этом году нам было не трудно, потому что летом мы работали в универе. Нам предложили на выбор два варианта: либо работать в приемной комиссии, либо быть уборщиками лесных массивов в лесничестве. Работа в приемной комиссии неоплачиваемая, поэтому мы выбрали лесничество. В итоге заработали денег, да еще и получили место в общежитии. Каждой из нас заплатили около 300 рублей за месяц работы в Ратомском лесничестве.

Для жизни в Минске стипендии, конечно, не хватает. У меня со средним баллом 8 стипендия 70 рублей. Сразу примерно 20 рублей из этой суммы высчитывается за общежитие. Остается 50. Понятно, что на эти деньги не разгуляешься. Только если экономить.

Ислам, 19 лет, студент 2 курса факультета технологии органических веществ Белорусского государственного технологического университета, приехал из Ашхабада:

— Я выбрал Минск для учебы, потому что это хороший город, он мне нравится. Еще когда в 11-м классе учился, прилетал сюда как турист и остался доволен. В Ашхабаде слишком много запретов: сейчас из-за Азиатских игр нельзя выходить в город без паспорта после 23:00, есть трудности с интернетом, сухой закон, запрещено курение в городе — у нас спортивная страна.

В Минске я учусь на платном. Сдал русский на отлично — и поступил. У меня семья русскоязычная, всю жизнь мы разговаривали на русском языке. Еще знаю туркменский — национальный, и английский.

Место в общежитии иностранцу получить просто: достаточно заплатить $500 в год. Я живу в «четверке», у нас блочный тип, в каждом блоке две комнаты — на три и два человека. Сейчас я один живу в «двушке». По клубам не хожу, это не мое. Лучше пойду с друзьями прогуляюсь по парку.

Минск для меня не дорогой и не дешевый, почти такой же, как и Ашхабад, ничего сверхъестественного. Пока что я не пробовал подрабатывать, родители мне помогают. На жизнь хватает. Когда я закончу университет, то вернусь в Ашхабад, так как там ценится мое образование, нужны технологи. С моей специальностью в Туркменистане можно около $800—1000 спокойно зарабатывать. А средние зарплаты у нас такие же, как и в Беларуси, — $300—350.

Влад, 17 лет, первокурсник мехмата БГУ, приехал из Витебска:

— Я поступил на бюджет с 356 баллами: это три ЦТ, плюс средний балл аттестата. ЦТ для меня прошло как по маслу, потому что в моей школе в Витебске были очень хорошие учителя. Кроме того, 10-й и 11-й классы у нас был профильными. На третьем репетиционном тестировании нас попугали сложными заданиями, а на ЦТ все было легче. Я себя скорее эмоционально накрутил, а в самих заданиях ничего сложного не было.

Я сразу выбрал свой вуз и специальность. Прочитал про компьютерную математику и системный анализ — и все, другие варианты даже не рассматривал, так в душу запало. Цель поставил — и вперед.

На мехмате БГУ всем иногородним, нуждающимся в общежитии выделяют места. Никаких проблем с этим нет вообще. Достаточно было сделать флюорографию и фото. Только что в очереди нужно отстоять, но эта проблема есть везде.

Я уже переписывался с человеком, который будет жить со мной в одной комнате, узнавал, что да как. Это было несложно. У нас на курсе организованы группы в соцсетях, где можно все спокойно поузнавать: где ты будешь жить, с кем. Можно даже по желанию записаться в определенную комнату.

На первом курсе я не собираюсь подрабатывать. Стипендии будет достаточно, да и родители у меня очень хорошие, будут помогать в этом плане. Причина, почему я не хочу сейчас работать, принципиальная: это помешает учебе. Да, на мехмате многие работают на полную ставку, но начиная с третьего курса, не раньше. Сами преподаватели, а также декан, замдекана говорили, что работать на первом курсе очень нежелательно. На третьем-четвертом — пожалуйста. Но сначала лучше поучиться. Я это убеждение за основное и принял.

Учитывая мою специальность, можно со спокойной душой работать программистом после выпуска. Не думаю, что трудоустройство будет большой проблемой. На какую зарплату я рассчитываю? Говорили о $500—1000. Эти цифры озвучил декан еще на Дне открытых дверей. Насколько они верные, я не знаю.

Никита, 19 лет, студент 3 курса общевойскового факультета Военной академии, приехал из Жлобина:

— У нас все получают комнату в общежитии в 100-процентном порядке. Платников в академии вообще нет, все отделения бесплатные. Я набрал 180 баллов по ЦТ при поступлении. Сдавал историю, русский и математику. Физические нормативы — бег, подтягивания и т. д. — сдавал в военкомате.

Живем в общежитии казарменного типа. Это та же самая казарма, просто разделенная на много больших комнат. В нашей живет семь человек. Мы с пацанами дружим, конечно! Уже ж третий год вместе.

Стипендия у нас в среднем около 200 рублей. У меня повышенная — 260 рублей. Средний балл у меня 8,2. По сравнению со Жлобином в Минске жить дорого. Подрабатывать я не пробовал: в академии нет на это времени. Да и 200 рублей на жизнь должно хватать. К тому же нас кормят — мы на государственном обеспечении. Единственная возможная подработка в академии — делать кому-то рефераты или курсовые на заказ.

После распределения я буду офицером в одной из частей. Распределяют и в Минск, и в глубинку. У кого балл повыше — тот первый выбирает себе место.