Психологи: Ноги могут выдать то, о чем вы думаете 5 31.08.2017, 10:26

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Как правильно читать «язык тела».

Причем чем дальше от мозга находится часть тела, тем меньше мы осознаем то, что она делает и о чем «говорит». Согласитесь, ведь мы зачастую больше следим за своей мимикой и руками?

Итак, как вас могут выдать ваши ноги? Ответы психологов приводит издание flytothesky.ru.

Ноги на расстоянии означают доминирование

Когда вы прочно стоите обеими ногами на земле, равномерно распределяя вес, это дает четкий сигнал о том, что вы не намерены уходить. Кстати, вы стоите на обеих ногах ровно или немного выставляете вперед одну из них?

Если ноги находятся на небольшом расстоянии, это зачастую означает доминирование, поскольку подчеркнута область таза. Следовательно, если вы хотите придать себе вес и излучать уверенность, используйте эту позицию. Но будьте осторожны и не используйте её в «не той» ситуации, чтобы не выглядеть излишне угрожающим или сердитым.

Скрещенные лодыжки означают, что человек нервничает

Такая поза – это аналог покусывания губ. Она может говорить о том, что вы сдерживаете негативные эмоции, нервозность или внутреннюю неопределенность. Если вы еще и подтягиваете ноги под стул, это выглядит так, как будто вы замкнуты и отстранены. Если вы наблюдаете за своим собеседником, и он сидит именно в такой позе, задавайте ему позитивные вопросы, и, возможно, он автоматически изменит положение ног.

Одно исследование 319 пациентов дантиста показало, что 88 % из них сидели со скрещенными лодыжками в ожидании приема врача, если лечение предстояло серьезное. Пациенты, которые же пришли только для осмотра или чистки зубов, скрещивали лодыжки в 68 % случаев. Иными словами, эти люди, скорее всего, очень нервничали, как и большинство из нас перед кабинетом стоматолога. Потому, даже если вы нервничаете, изменение такой позиции или «разблокирование» ног может немного вас ободрить, придать храбрости и сделать более открытыми.

Поза в виде цифры 4: человек готов спорить

Намеренно или нет, но эта поза указывает, что вы готовы спорить и отстаивать свою позицию, если это необходимо. Хотя в некоторых случаях эта поза может быть оправданной, важно знать, что её нужно избегать, если спорить вы не собираетесь.

Сигнал позы в виде цифры 4 усиливается, если вы захватываете или упираетесь в ногу одной или обеими руками. Это удерживает «цифру 4» в постоянном положении, придавая вам вид жесткого, упрямого человека, который отвергает любые противоположные мнения.

Поза стоя со скрещенными ногами: разное значение для мужчин и женщин

Скрещенные ноги для женщин – это то же, что «ноги на расстоянии» для мужчин. Поза очень ясно показывает, что женщина намерена оставаться именно там, где она есть. Это поза доминирующего авторитета. Кроме того, это еще и сообщение об отказе в доступе.

Для мужчины эта поза тоже показывает нежелание сдвигаться с места, но еще и свидетельствует об ощущении опасности для области паха; он явно не хочет, чтобы его пнули!

Ноги вместе

Это очень нейтральная позиция, она демонстрирует ваше безразличие: вам все равно планируете ли вы остаться или уйти. Если в такой позе ребенок разговаривает с учителем, то это внимание и уважение. Следовательно, это, как правило, довольно безопасная позиция, если вы не хотите никого обидеть или задеть.

Направление, в котором указывают носки ног, означают ваше стремление идти в том направлении

Положение чьих-то стоп может быть очень показательным. Например, если вы стоите в группе, обратите внимание на то, как у человека рядом с вами расположены носки ног. Обычно наша ведущая нога подсознательно направляется в сторону самого интересного или физически привлекательного человека. А если у собеседника нога развернута в сторону выхода, это верный признак того, что он готов уже уйти.