Сергей Стрибульский: Нужно учиться побеждать 1 31.08.2017, 10:45

Сергей Стрибульский

Белорусы должны помнить своих героев.

Учения «Запад-2017» могут быть частью гибридной войны против Беларуси. Мирные акции протеста - одно из средств защиты страны.

Об этом в интервью сайту Белорусского Национального Конгресса заявил один из участников «Дела патриотов», бывший политзаключенный Сергей Стрибульский накануне Дня белорусской воинской славы.

- Чем для вас является 8 cентября?

- Как известно из белорусской истории, в этот день, 8 сентября 1514 года, 30-тысячная армия ВКЛ, разгромила втрое большее по численности войско Московии. Эта битва была не просто победой, но решила на тот момент судьбу независимости нашей тогдашней страны. И поэтому белорусы не должны забывать ни такие знаменательные исторические даты, ни своих героев. Пусть то что я скажу прозвучит немного пафосно, но по моему мнению, празднование 8 сентября как раз и является проявлением независимости нашей современной страны.

Досадно, что это событие не отмечается на государственном уровне, как это было вначале девяностых годов. Досадно, что власть не понимает, что воспитывать любовь к своей стране и культуре можно одним лишь способом: воспитанием в человеке гордости за свой народ и его действиями в истории. Досадно, что сегодня работа по просвещению молодежи и пробуждению в ней знаний о своем крае и людях сосредотачивается только на победе во Второй мировой войне. Если власть все это понимает ... что ж, встает вопрос: белорусская ли это власть ?!

- В 1514 году наши предки смогли защитить страну. Есть ли опасность для независимости Беларуси сейчас?

- Опасность для независимости Беларуси, как и для многих стран, которые когда-то были в Советском Союзе была, есть и будет, пока существует рядом с нами такой сосед как Российская Федерация. По крайней мере с теперешним ее руководством. Украина уже знает цену договоренностей с этим «хорошим соседом». Поэтому понятно, что так называемый «союз» не будет препятствием для того, чтобы реализовать на нашей территории такой же гибридный сценарий войны, который был проведен в Крыму и на Донбассе. Более того, много аналитиков и экспертов уже считают, что этот гибридный сценарий уже идет. Проявление этого - как сепаратистские настроения среди военных (не секрет, что многие из них поддерживает политику Путина), так и учения «Запад-2017». Да и вообще - посмотрите на карту. Сравните территории Беларуси и России.

Который «союз» !? Нашу страну напрямую «проглотят». Союзы должны быть равноправными

- Если угроза есть, то что делать патриотом Беларуси для ответа на нее? Как защищать независимость в случае агрессии?

- Надо знать, что ответ на проявление сепаратизма должен быть жесткий. Надо учиться побеждать и брать зерно хорошей идеи даже у врага. Я убежден в том, что официальные структуры могут не совладать и провалить задачу защиты независимости и суверенитета. Возьмем пример Украины, так как ситуация до начала войны у нас была примерно одинакова. Нужно проводить превентивные антиоккупационные действия различного характера - от актуализации этой проблемы в СМИ и проведения мирных акций протеста до создания аналитических и разведывательных структур, которые бы собирали данные о возможных угрозах независимости и суверенитета. Естественно, должны быть и силовые структуры, которые бы оберегали от возможного агрессора в мирное время и защищали бы страну в случае реальной агрессии. Нужно готовиться к «партизанщине», для чего, например, и создаются войска территориальной обороны в соседних странах.

Я уверен, что это в случае открытой агрессии полностью ляжет на плечи общества. Но должен сказать, что сейчас нахожусь под следствием как раз по статье 287 (Участие в незаконном вооруженном формировании) и открыто призывать к каким-то действиям подобного рода для меня опасно лишением свободы.