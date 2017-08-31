НАТО: Реальная цифра солдат на учениях «Запад-2017» намного больше 13 тысяч 3 31.08.2017, 10:55

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Альянс раскритиковал непрозрачность российско-белорусских учений.

В НАТО полагают, что реальное число солдат, которые будут задействованы в учениях «Запад-2017», значительно превышает указанную Россией и Беларусью цифру.

Как сообщает Deutshe Welle, представители НАТО указывают на то, что наблюдателей пригласили присутствовать на учениях исключительно в «дни для посещения», что, по словам представителей альянса, «не является заменой предусмотренному всеобъемлющему наблюдению». При этом НАТО ссылается на так называемый Венский документ ОБСЕ о «мерах по укреплению доверия», которые предполагают, помимо прочего, возможности для бесед с солдатами о ходе учений.

Ставится под сомнение и цифра о количестве солдат, задействованных в маневрах. Литва заявляет, что в учениях, которые начнутся 14 сентября, примут участие до ста тысяч солдат.

За две недели до начала маневров американские военные направили в Литву семь истребителей F-15C. Авиаэскадра примет на себя воздушное наблюдение над балтийскими странами. Обычно пространство над Литвой, Эстонией и Латвией патрулируют четыре самолета с базы в Шяуляе и четыре эстонских бомбардировщика.

Президент Даля Грибаускайте заявила, что Литва будет внимательно наблюдать за ходом учений «Запад-2017» и проследит, выведет ли Россия свои войска из Беларуси после их окончания.

Между тем начальник Генштаба Вооруженных сил Беларуси Олег Белоконев 29 августа вновь заявил, что в учениях будут задействованы 12 700 военнослужащих (из них около 10 тысяч — в Беларуси), 370 единиц бронетанковой техники, в том числе 140 танков, до 150 единиц артиллерии, более 40 самолетов и вертолетов.

Начальник Генштаба отметил, что не понимает ажиотажа, связанного с учениями, домыслов и страхов соседних стран. И еще раз подчеркнул, что со своей стороны не считает учения НАТО, которые проводятся несколько раз в год в соседних странах, угрозой для национальной безопасности Беларуси.