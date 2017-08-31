«Если бы в названии было хоть слово о преподавании или учителях, я бы туда и не сунулась» 5 31.08.2017, 10:58

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23-летняя выпускница готовится к работе по распределению в одной из сельских школ Витебской области.

Когда мы думаем про надвигающийся День знаний, то вспоминаются цветы, белые банты и первоклашки. Но мы забываем, что есть те, кто боится 1 сентября, может, и побольше, чем школьники. А все потому что не только детям придется осенью «первый раз в первый класс».

Рассказать vkurier.by о страхах и волнениях новоиспеченного педсостава согласилась Светлана (имя изменено по просьбе героини), которая в свои 23 года готовится к работе по распределению в одной из сельских школ Витебской области.

«Кажется, с коллегами проблем у меня не будет…»

Что может заставить поволноваться молодого педагога? Отношения с коллегами, прорва бумажной работы, ученики, работа по субботам и необходимость менять город на деревню.

«Кажется, с коллегами проблем у меня не будет. В большинстве своeм все они мои ровесницы, тоже прибывшие по распределению, так что общий язык найти нетрудно. Учебного процесса я тоже не слишком боюсь, но вот дети… Я не люблю детей в принципе, а уж деревенские, судя по тому, что мне успели рассказать коллеги, в большинстве своeм те ещe кадры. Учить мне дают с 5 по 9 классы, полная ставка. В принципе нормально, если учесть, что на параллели обычно по одному классу и в нем учеников 5-6», - говорит Светлана.

«Документация, опять же. В универе этому не учили, а бумажной макулатуры – куча. Всю нужно заполнить, распечатать, сунуть в папочку – зачем? Просто чтобы лежала. Потому что большие дяди решили, что без бумажных гор учителю нечем заняться», - добавляет девушка.

«А больше всего, наверное, я боюсь деградировать»

Все гораздо сложнее, если дело касается деревенской школы. Нет, мы верим, что есть хорошие сельские школы, а некоторые, возможно, еще дадут фору и городским. Но есть у них один недостаток: если вы не живете рядом со школой, дорога может превратиться в настоящий кошмар из пригородных автобусов.

«Больше всего, наверное, я боюсь деградировать. Мне девочки говорили, что после уроков приходишь в общагу и либо спишь, либо фильмы смотришь. Потому что делать здесь нечего. Домой даже на выходные толком не уедешь, потому что шестидневка. Приходи в субботу и бесцельно отсиживай несколько часов, потому что суббота, хоть и значится факультативной, но все дополнительные занятия проводятся в другие дни. Уходить можешь только после того, как просидел положенное время», - делится выпускница.

В самом деле, каждый, кто идет в учителя примерно понимает, на что он подписывается. Зачем тогда жаловаться? Оказывается, здесь бывает как в армии: хочешь-не хочешь, а служить придется.

«В универ я поступала на другую специальность. Если бы в названии было хоть слово о преподавании или учителях, я бы туда и не сунулась. Первые курсы нам особо не распространялись о том, что предстоит. А когда стали говорить, уже как-то поздно было забирать документы».