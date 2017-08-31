Фотофакт: «Белпочта» шлет письма президенту РФ на Карла Маркса, 38 в Минске 3 31.08.2017, 11:19

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Фото: Getty Images

Письмо на самом деле предназначалось руководителю администрации Лукашенко Кочановой.

Фотографию чека, на котором по адресу улица Карла Маркса, 38 в Минске указана администрация президента Росиии, опубликовала в «Фейсбуке» журналистка Ольга Хвоин.

«Вот вы тут хиханьки ладите с Вейшнорией, а у «Белпочты» другая информация. Это называется «и тчэ, забыўшыся, рука». Полагаю, что-то подсознательное у кассира, потому что я вернулась и проверила - на конверте было написано «Администрация президента Республики Беларусь», - написала журналистка.