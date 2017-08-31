«Будет как королевский замок в Варшаве» 2 31.08.2017, 11:20

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Житель уникального дома делает ремонт вопреки сносу.

24 августа в администрации Ленинского района Минска местным жителям презентовали градостроительный план по изменению территории возле ст. м. «Пролетарская». Был там и Юрий — житель аутентичной сталинки по улице Станиславского, 28, пишет tut.by. На презентации он узнал, что его жилье тоже попадает под снос. Он вернулся домой и, вопреки угрозе сноса, продолжил штукатурить фасад дома. А на днях скосил газон, собрал груши-дички и успел нанести первые штрихи краски на стену — хотел посмотреть, не ошибся ли с тоном. «Буду красить фасад, как в королевском замке в Варшаве — основной тон терракотовый, а карнизы — бледно-зеленые», — рассказывает Юрий.

Ремонт в доме он делает своими силами. Говорит, что для такой работы ЖЭУ не годятся — все испортят.

Впрочем, местное ЖЭУ никогда не делало, да и не собиралось делать капремонт в этой сталинке. После презентации градостроительного плана по изменению территории возле ст. м. «Пролетарская» люди узнали, что у властей есть альтернатива капремонтам — снос. И мотивация у чиновников железная.

Замглавы администрации Ленинского района Андрей Бондаренко про снос двухэтажек сказал так:

— Многие дома в районе строились в 1950-е годы, и их износ уже достаточно большой. Поэтому сегодня говорить, что они крепкие и не подлежат сносу, — неправильно. Чтобы их поддерживать в нормальном состоянии, нужно затрачивать много средств. К тому же они не представляют никакой исторической ценности на сегодняшний день.

Юрий, конечно, поспорил бы с Андреем Бондаренко, но решил пойти другим путем.

— Пока только обдумываю, что и как писать, — рассказывает Юрий. — Этот дом искал несколько лет, нашел, три года назад купил здесь двухкомнатную квартиру, когда цены были на самом пике. Перед покупкой ходил в администрацию Ленинского района, узнавал о перспективе сноса. Заверили, что не тронут. И вот такая новость.

Юрий в шутку говорит, что соседу повезло больше: тот закончил ремонт за неделю до того, как узнал о сносе.

— И человек неделю был счастлив! А я не понимаю, покупать мне сейчас дорогие стройматериалы или обойтись дешевыми? Хотел сделать медный водопровод, а теперь думаю: зачем, если на пару лет? Делать или не делать террасу? Если не делать — развалится. Тогда дом признают ветхим, расселят за счет исполкома — выйдет еще хуже, чем с инвестором. Вот и продолжаю ремонт, несмотря на все это.

— Это хорошо, что капремонта тут не было, — мне легче работать. Местами перекладывал кирпичную кладку, заменял клинкерным кирпичом. Частично переложил фундамент. Карнизами надо заняться, только вот где найти таких специалистов? Даже в Ружанах в дворце Сапегов карнизы на въездной браме отреставрировали плохо. Прошло пять лет — и все отваливается.

Юрий замечает, что дом № 28, как и два соседних — № 26 и 30, сохранили аутентичность: с парадными входами и террасами с балюстрадами. Да и сам район очень атмосферный, пусть и далеко не самый экологичный.

— Рядом и заводы, и железная дорога, но жить тут все равно приятно. Летом в домах прохладно, зимой — тепло. Стены тут в полметра! И планировки интересные. Сначала дома были рассчитаны на две квартиры, позже — на четыре. У меня до сих пор сохранилась дверь, которая ведет в соседнюю квартиру. Многие эти проходы уже заложили. Все квартиры в доме двухкомнатные, две — на первом этаже, две — на втором.

Те, кто живет на втором этаже, имеют парадный вход и террасу. Правда, туалеты верхних квартир находятся почему-то на первом этаже.

Такая же квартира и у Александры Георгиевны из дома № 30 по улице Станиславского — женщине уже девяносто лет. По-соседски ей помогает Юрий.

Александра Георгиевна с трудом спускается со второго этажа. Подняться по ступенькам обратно она уже не может.

— Ползу, деточки, уже на четвереньках, по-другому, простите, не могу, — поднимается вверх Александра Георгиевна. — Палочку свою оставляю на первом этаже, а то она громко стучит по полу и мешает соседям. Я их понимаю, стараюсь не шуметь.

На столе в гостиной лежит молоток. Юрий замечает его и смеется.

— Во время урагана упала слива и поломала забор Александре Георгиевне. Я в то время куда-то торопился. Говорю ей, вернусь — уберу. Приезжаю — сливу уже убрали коммунальники, а Александра Георгиевна стоит у забора с молотком и гвоздями…

Александра Георгиевна в ответ на историю улыбается. Оправдывается, что силы уже не те.

— Не хочет Бог меня забирать… Нет, я не жалуюсь. Единственное, что тяжело, так это спускаться на первый этаж — там ведь туалет.

На вопрос о том, согласилась бы Александра Георгиевна на снос и переезд в другую квартиру, задумывается:

— Сносят нас уже давно. Лучше бы ремонт сделали.

Видимо, рассчитывая на ремонт, а не снос, в этом доме недавно люди купили квартиру. Сделка, правда, еще оформляется.

— Мне казалось, что сейчас тут вообще безнадежно продать жилье, но сосед нашел покупателя за один день, — говорит Юрий. — Сложно, конечно, предположить: снесут все же или не снесут. Но я точно знаю, что буду делать: ремонтировать и бороться.