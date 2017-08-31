Независимый профсоюз помог сохранить семьи жителям Зельвы 31.08.2017, 11:27

Власти Зельвы, испугавшись огласки, массово снимают с семей статус СОП.

После неудачной попытки сделать сиротами четырех детей Костиковых руководители Зельвенского района резко снизили количество семей, которым они присваивали статус «Социально опасное положение», пишет praca-by.info.

Об этом рассказал на своей странице в «Фейсбуке» представитель Белорусского Национального Конгресса из Слонима Виктор Марчик:

«После того, как семья Костиковых не подчинилась абсурдному распоряжению, которое было наспех сфабриковано по надуманным причинам, стали снимать с учета многих людей, ранее стоявших в СОП. Сняли даже те семьи, которые много лет подряд не снимали с данного учета».

О беде в семье Костиковых узнали в Беларуси только благодаря упорству общественных активистов и членов профсоюза РЭП. Из публикаций в СМИ частный случай злоупотребления декретом № 18 получил огласку и вызвал дискуссии.

Возможно, что именно выход информации за пределы Деречина и пристальное внимание к ситуации журналистов и читателей из всей Беларуси и сыграл решающую роль в том, что дереченские власти отказались от массового присваивания семьям статуса СОП, т.е. социально опасного положения:

«Через некоторое время после массированного давления местных властей на эту семью справедливость все же восторжествовала. Было вынечено второе постановление, в котором было указано об отмене предыдущего решения и об оставлении детей в семье», - пишет Виктор Марчик.

Однако противостояние исполнительной власти с семьей Костиковых не прекратилось, а лишь приобрело другие формы: теперь в отношении Алены Костиковой ведется административный процесс. Ее обвиняют в неисполнении законных требований должностного лица: в день, когда она не открыла дверь чиновникам, приехавшим забирать детей, на нее составили десять протоколов.

Слонимские гражданские активисты и члены профсоюза РЭП продолжают следить за ситуацией с семьей Костиковых:

«Мы и впредь будем помогать данной семье и другим незаконно обиженным людям отстаивать свои конституционные и человеческие права», - пишет слонимский активист на своей странице.

Не так давно активисты организовали благотворительный сбор и передали собранные вещи семье Костиковых. Сбор продолжается; в Слониме работает целая группа волонтеров. Виктор Марчик предложил тем, кто хочет помочь семьям, живущим за чертой бедности, связаться с ним по телефону +375 (29)615-32-21.